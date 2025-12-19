Курка вже не "золота". Чому м'ясо різко впало в ціні

Виробники знижують ціни, щоб не зберігати м’ясо в умовах відключень світла, але це не єдина причина

Вартість курячого м'яса різко знижується. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг. Роздрібна вартість також знизилась, хоча і не так суттєво.

Що потрібно знати:

За пів року гуртова ціна курячої тушки впала майже на 20%

У роздробі курятина також подешевшала, але менш відчутно

Основні причини падіння цін: надлишок пропозиції, проблеми зі зберіганням та зниження купівельної спроможності

До 99 грн за кілограм здешевшала куряча тушка (з середини року — -16 грн), за кіло філе просять до 171 грн ( -24 грн). Заступниця комерційного директора "Агро-Рось" Наталія Сайківська в коментарі "Телеграфу" зазначила, що зростання вартості в середині року пояснювалось високою собівартістю та ціною на корми.

Причин падіння цін на курятину експертка називає три. Перша з них — збільшення пропозиції на ринку. Під кінець року в продажу з'явилось багато курячого м'яса, тож виробникам доводиться знизити ціни і не зберігати продукти в умовах відключення світла.

Проблемі зі зберіганням — ще одна причина здешевшання. Продавці не закуповують великі обсяги, і це обмеження торкнулось всіх. Третій фактор — людей стало менше, як і можливості купувати продукти. Сайківська наголошує — споживча історія погіршилась, особливо в тих регіонах, звідки у важкі періоди виїжджають люди. Ба більше — на продуктах економлять, зважаючи на загальну економічну ситуацію та комунальні платежі.

Ціни на курятину

Раніше "Телеграф" розповідав, що здешевшала також і свинина, однак причини — інші. В Україні та частині європейських країн спалах хвороби, і фермери позбавляються поголів'я з зони ризику.