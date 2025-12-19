Чому губки для миття посуду мають різні кольори. Секрет, про який більшість не здогадується

Багато хто думає, що яскравість — просто маркетинговий хід

Губками для миття посуду користуються, напевно, в кожному домі. Але мало хто знає, що їхній колір несе інформацію про жорсткість.

"Телеграф" розповідає, чому губки для миття посуду роблять різноколірними. Увагу треба звертати не на колір поролону, а на забарвлення скотч-брайту (абразивна частина, наклеєна на нього з одного боку). Саме його колір вказує на ступінь жорсткості, найчастіше він буває жовтий та зелений.

Скотч-брайт є на кожній кухонній губці

Жовтий колір — жовтий скотч-брайт найбільш м'який, в ньому немає абразивних частинок. Така губка підходить для делікатного посуду зі скла, кришталю, фарфору.

Зелений колір — означає, що губка більш жорстка. Вона може впоратися з більш важкими забрудненнями — пригоріла та засохла їжа, застарілі плями.

В одній упаковці можуть бути губки з різною жорсткістю абразивної частини

Рідше зустрічається скотч-брайт чорного, синього та червоного кольору. Чорний найбільш щільний та містить найбільше абразивних частинок. Ним не можна терти делікатні поверхні, а от для видалення нагару він стане незамінним помічником.

Синій колір вказує, що за жорсткістю губка стоїть між жовтою та зеленою. Це — достатньо універсальний варіант, але він не впорається з важкими забрудненнями.

Червоний або оранжевий скотч-брайт здатний відтерти засохлі плями, але при цьому його можна використовувати для миття емалі та тефлону. Такі губки призначені для видалення серйозних забруднень на делікатних поверхнях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо мікрохвильовка гріє посуд, а не їжу. Є кілька хитрощів, які допоможуть це виправити.