Три правила вибору шампанського до свят. Чи варто переплачувати за бренди

Перед святами магазини роблять акції на алкоголь — це допоможе не витратити зайвого

Традиційним атрибутом Нового року є шампанське. В Україні можна купити ігристе на будь-який смак та гаманець, легко загубитися у безлічі пропозицій.

Що треба знати:

Люди, що куштують шампанське, не знаючи марки, зазвичай не відрізняють дороге від середнього

Купуючи преміум сегмент ви платите саме за ім'я, а не за смак

Для тих, хто хоче імпорту без переплат оптимально підійдуть Cava, Prosecco, Freixenet

"Телеграф" дослідив, що є у продажу та де справді ховається найкраще співвідношення ціни та якості: Скільки коштує шампанське до новорічного столу: від бюджетного Inkerman до елітного Moët (інфографіка)

Є три правила вибору ігристого на Новий рік. Відштовхуватися треба від своїх можливостей та уподобань.

Перше правило — оцініть бюджет

Якщо очікується багато гостей, а гроші обмежені, кращим вибором стане шампанське українського виробництва, наприклад Inkerman, Koktebel, Shabo. Ці напої не розчарують та не сильно вдарять по гаманцю. Для розуміння, пляшка Moët (один із найбільших і найвідоміших у світі виробників шампанського) коштує 2500 гривень, і на ці гроші можна купити 15 пляшок Inkerman.

Друге правило — як купити імпортні вина, але не за всі гроші

Якщо надаєте перевагу імпортному ігристому, обирайте Cava або Prosecco. Freixenet — іспанське Cava, робиться майже так само, як французьке шампанське, але коштує у п'ять разів дешевше. Італійське Prosecco можна придбати в цьому ж ціновому діапазоні.

Третє правило — акції допоможуть зекономити

Магазини роблять акції на ігристі вина за тиждень-два до Нового року. Ціна на те саме Freixenet може впасти з 579 до 395 гривень, Shabo теж дешевшає. Найбільше знижують ціни на середній сегмент.

Як обрати шампанське до Нового року

Переплачувати за преміум варто лише для того, щоб вразити

Наприклад, для походу на вечерю до начальника, подарунку важливій людині, або просто щоб похизуватися. В цих випадках купувати Moët, Veuve Clicquot та подібні бренди має сенс. Проте в цих випадках ви платите саме за статус, а не за смак. Сліпа дегустація часто показує, що люди не відрізняють дороге від середнього.

