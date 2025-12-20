Три правила выбора шампанского к праздникам. Стоит ли переплачивать за бренды

Перед праздниками магазины делают акции на алкоголь – это поможет не потратить лишнего

Традиционным атрибутом Нового года является шампанское. В Украине можно купить игристое на любой вкус и кошелек, легко потеряться во множестве предложений.

Что нужно знать:

Люди, которые пробуют шампанское, не зная марки, обычно не отличают дорогое от среднего

Покупая премиум сегмент вы платите именно за имя, а не за вкус

Для тех, кто хочет импорта без переплат, оптимально подойдут Cava, Prosecco, Freixenet

"Телеграф" исследовал, что есть в продаже и где действительно скрывается лучшее соотношение цены и качества: Сколько стоит шампанское к новогоднему столу: от бюджетного Inkerman до элитного Moët (инфографика)

Есть три правила выбора игристого на Новый год. Отталкиваться нужно от своих возможностей и предпочтений.

Первое правило – оцените бюджет

Если ожидается много гостей, а деньги ограничены, лучшим выбором станет шампанское украинского производства, например Inkerman, Koktebel, Shabo. Эти напитки не разочаруют и не сильно ударят по кошельку. Для понимания, бутылка Moët (один из самых крупных и самых известных в мире производителей шампанского) стоит 2500 гривен, и на эти деньги можно купить 15 бутылок Inkerman.

Второе правило – как купить импортные вина, но не за все деньги

Если вы предпочитаете импортное игристое, выбирайте Cava или Prosecco. Freixenet – испанское Cava, делается почти так же, как французское шампанское, но стоит в пять раз дешевле. Итальянское Prosecco можно купить в этом же ценовом диапазоне.

Третье правило – акции помогут сэкономить

Магазины делают акции на игристые вина за неделю-две до Нового года. Цена на то же Freixenet может упасть с 579 до 395 гривен, Shabo тоже дешевеет. Больше всего снижают цены на средний сегмент.

Как выбрать шампанское на Новый год

Переплачивать за премиум стоит только для того, чтобы впечатлить

Например, для похода на ужин к начальнику, подарку важному человеку, или просто, чтобы похвастаться. В этих случаях покупать Moët, Veuve Clicquot и подобные бренды имеет смысл. Однако в этих случаях вы платите именно за статус, а не за вкус. Слепая дегустация часто показывает, что люди не отличают дорогое от среднего.

