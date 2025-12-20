Три правила выбора шампанского к праздникам. Стоит ли переплачивать за бренды
Перед праздниками магазины делают акции на алкоголь – это поможет не потратить лишнего
Традиционным атрибутом Нового года является шампанское. В Украине можно купить игристое на любой вкус и кошелек, легко потеряться во множестве предложений.
Что нужно знать:
- Люди, которые пробуют шампанское, не зная марки, обычно не отличают дорогое от среднего
- Покупая премиум сегмент вы платите именно за имя, а не за вкус
- Для тех, кто хочет импорта без переплат, оптимально подойдут Cava, Prosecco, Freixenet
"Телеграф" исследовал, что есть в продаже и где действительно скрывается лучшее соотношение цены и качества: Сколько стоит шампанское к новогоднему столу: от бюджетного Inkerman до элитного Moët (инфографика)
Есть три правила выбора игристого на Новый год. Отталкиваться нужно от своих возможностей и предпочтений.
Первое правило – оцените бюджет
Если ожидается много гостей, а деньги ограничены, лучшим выбором станет шампанское украинского производства, например Inkerman, Koktebel, Shabo. Эти напитки не разочаруют и не сильно ударят по кошельку. Для понимания, бутылка Moët (один из самых крупных и самых известных в мире производителей шампанского) стоит 2500 гривен, и на эти деньги можно купить 15 бутылок Inkerman.
Второе правило – как купить импортные вина, но не за все деньги
Если вы предпочитаете импортное игристое, выбирайте Cava или Prosecco. Freixenet – испанское Cava, делается почти так же, как французское шампанское, но стоит в пять раз дешевле. Итальянское Prosecco можно купить в этом же ценовом диапазоне.
Третье правило – акции помогут сэкономить
Магазины делают акции на игристые вина за неделю-две до Нового года. Цена на то же Freixenet может упасть с 579 до 395 гривен, Shabo тоже дешевеет. Больше всего снижают цены на средний сегмент.
Переплачивать за премиум стоит только для того, чтобы впечатлить
Например, для похода на ужин к начальнику, подарку важному человеку, или просто, чтобы похвастаться. В этих случаях покупать Moët, Veuve Clicquot и подобные бренды имеет смысл. Однако в этих случаях вы платите именно за статус, а не за вкус. Слепая дегустация часто показывает, что люди не отличают дорогое от среднего.
