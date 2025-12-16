Рус

До 100 гривень різниці: як змінилися ціни на продукти в магазинах України за 2025 рік (інфографіка)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які ціни в магазинах Новина оновлена 16 грудня 2025, 11:30
Які ціни в магазинах

Зміни зачепили всі основні категорії продуктів

В Україні за цей рік у великих супермаркетах значно змінилися ціни на молочку, бакалію, м’ясо, фрукти, овочі та багато інших продовольчих товарів. Одні позиції помітно подорожчали, інші — навпаки, стали доступнішими.

Що потрібно знати:

  • Більшість овочів до грудня подешевшали
  • У бакалії зросли ціни на гречку, борошно та олію
  • Фрукти подорожчали вибірково: цитрусові виросли в ціні, виноград різко подешевшав

"Телеграф" порівняв ціни на продукти з січня 2025 року до грудня, взявши за основу дані порталу "Мінфін". На інфографіках, наведених нижче, можна побачити, який продукт і на скільки злетів у ціні за цей період.

Як показав аналіз, найбільше зростання цін зафіксовано на м’ясо, рибу, сир та яйця, тоді як частина овочів, круп та фруктів подешевшала.

Хліб

Хліб за цей рік став дорожчим у межах 10 гривень. Найбільше помітна зміна ціни на нарізний пшеничний хліб.

Скільки коштує хліб в Україні
Ціни на хліб в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Бакалія

З січня до грудня в Україні подорожчали:

  • гречка
  • борошно
  • соняшникова олія

Але водночас, стали значно дешевшими макарони, рис і цукор.

Скільки коштує бакалія в Україні
Ціни на бакалею в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Риба та м’ясо

М’ясо та риба – це ті продукти, які за останній рік подорожчали найбільше.

Деякі позиції злетіли у ціні на 80 гривень.

Найменше зміна вартості торкнулася коропа — лише 12 гривень різниці.

Скільки коштують риба та м’ясо в Україні
Ціни на рибу та м’ясо в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Молочні продукти

2025 року найбільше з молочних продуктів подорожчав сир — більш як на 50 гривень.

Також значно змінилася ціна на вершки, а молоко та сметана стали дорожчими лише на 3 гривні.

Скільки коштують молочні продукти в Україні
Ціни на молочні продукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Овочі

Багато овочів, окрім перцю та помідорів, подешевшали до грудня, порівняно з січневими цінами.

Помітно змінилася вартість часнику, огірків та капусти — більш як на 30 гривень.

А ось болгарський перець та помідори, навпаки, стали дорожчими. Цінник змінився у межах 10 гривень.

Скільки коштують овочі в Україні
Ціни на овочі в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Фрукти

До грудня значно подорожчали у магазинах лимони, мандарини та апельсини. Різниця в ціні – 20-40 гривень.

А подешевшав за цей період найбільше виноград. Вартість впала майже на 100 гривень.

Скільки коштують фрукти в Україні
Ціни на фрукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Яйця

Яйця за цей рік попала до розділу продуктів, які стрімко здорожчали.

Вартість цього продукти зросла протягом року в межах 15 гривень.

Скільки коштують яйця в Україні
Ціни на яйця в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні злетіли ціни на сало. Є три причини, чому ходовий продукт подорожчав.

Теги:
#М'ясо #Ціни #Продукти #Мінфін #Супермаркет #Порівняння #Фрукти і овочі #Інфографіка