До 100 гривень різниці: як змінилися ціни на продукти в магазинах України за 2025 рік (інфографіка)

Зміни зачепили всі основні категорії продуктів

В Україні за цей рік у великих супермаркетах значно змінилися ціни на молочку, бакалію, м’ясо, фрукти, овочі та багато інших продовольчих товарів. Одні позиції помітно подорожчали, інші — навпаки, стали доступнішими.

Що потрібно знати:

Більшість овочів до грудня подешевшали

У бакалії зросли ціни на гречку, борошно та олію

Фрукти подорожчали вибірково: цитрусові виросли в ціні, виноград різко подешевшав

"Телеграф" порівняв ціни на продукти з січня 2025 року до грудня, взявши за основу дані порталу "Мінфін". На інфографіках, наведених нижче, можна побачити, який продукт і на скільки злетів у ціні за цей період.

Як показав аналіз, найбільше зростання цін зафіксовано на м’ясо, рибу, сир та яйця, тоді як частина овочів, круп та фруктів подешевшала.

Хліб

Хліб за цей рік став дорожчим у межах 10 гривень. Найбільше помітна зміна ціни на нарізний пшеничний хліб.

Ціни на хліб в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Бакалія

З січня до грудня в Україні подорожчали:

гречка

борошно

соняшникова олія

Але водночас, стали значно дешевшими макарони, рис і цукор.

Ціни на бакалею в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Риба та м’ясо

М’ясо та риба – це ті продукти, які за останній рік подорожчали найбільше.

Деякі позиції злетіли у ціні на 80 гривень.

Найменше зміна вартості торкнулася коропа — лише 12 гривень різниці.

Ціни на рибу та м’ясо в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Молочні продукти

2025 року найбільше з молочних продуктів подорожчав сир — більш як на 50 гривень.

Також значно змінилася ціна на вершки, а молоко та сметана стали дорожчими лише на 3 гривні.

Ціни на молочні продукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Овочі

Багато овочів, окрім перцю та помідорів, подешевшали до грудня, порівняно з січневими цінами.

Помітно змінилася вартість часнику, огірків та капусти — більш як на 30 гривень.

А ось болгарський перець та помідори, навпаки, стали дорожчими. Цінник змінився у межах 10 гривень.

Ціни на овочі в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Фрукти

До грудня значно подорожчали у магазинах лимони, мандарини та апельсини. Різниця в ціні – 20-40 гривень.

А подешевшав за цей період найбільше виноград. Вартість впала майже на 100 гривень.

Ціни на фрукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Яйця

Яйця за цей рік попала до розділу продуктів, які стрімко здорожчали.

Вартість цього продукти зросла протягом року в межах 15 гривень.

Ціни на яйця в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

