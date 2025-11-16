Чотирилапий прихильник Різдва. У Львові стався дотепний курйоз з улюбленцем (відео)

Пес "допомагав" прикрашати заклад

Українці вже поступово починають готуватись до новорічних свят, а з ними й домашні улюбленці. Так, у Львові побачили чотирилапого палкого прихильника Різдва.

Відповідне відео завірусилось у мережі. На ролику показано величезного чорного собаку, який гуляє біля закладу у різдвяному вінку на шиї.

Чотирилапий улюбленець буквально замість нашийника має різдвяний вінок. Щоправда, виконаний він не з ялинкових гілок, а з туї, гілки якої м'які. Досить кумедно виглядає шишка, яка бовтається на вінку, наче медальйон. Пес почуває себе в такому аксесуарі досить спокійно, він ходить та з цікавістю спостерігає за людьми.

Ймовірніше відео було знято під час прикрашання одного з закладів Львова до Різдва. Собака теж "брав" активну участь у дійстві. Додає різдвяного настрою легендарна пісня Мераї Кері "All I Want for Christmas". Її фраза "It`s time", тобто прийшов час Різдва не менш популярна, ніж сам трек.

