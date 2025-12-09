"Ось кого взяли замість мене". Пухнаста "працівниця" Аврори розвеселила українців (фото)
Тваринку бачили не тільки біля каси
В одному з магазинів "Аврори" помітили милого пухнастого "консультанта". У мережі вже завірусились фото "працівниці", яка відпочила на прилавку на Черкащині.
Як зазначила авторка допису у Threads, вона побачила милу собаку в магазині та не змогла пройти повз неї. За словами користувачів, тваринка сидить в "Аврорі" не в перше.
На фото видно, що собака відпочиває на полиці з електронною технікою, а саме — зарядними пристроями. Тваринка середнього розміру, сірої масті та з пухнастим хвостом. Собака на фото виглядає трохи пригніченою та наляканою. Однак ймовірніше вона просто тільки нещодавно почала заходити в "Аврору" та ще боїться, що її насварять.
"Оце така нова добра красива консультантка "Аврори". Дуже хороша дівчинка", — йдеться у підписі під фото.
При цьому чимало користувачів наголошували, що бачили цю "працівницю" і біля кас самообслуговування. Дехто жартував, що собаці треба видати премію. Але переважна більшість тішилась з доброти працівників, які пустили тварину погрітися. Користувачі писали:
- Вона там живе до речі. Біля каси самообслуговування сиділа, я підійшла погладити, а вона на спину впала, типу "чеши";
- Видно, що стажерка, бо ще перелякана;
- Прошу видати їй премію за такі добрі очі;
- То ось кого взяли замість мене.
