Рогаті "гості" у Львові. В парку побачили незвичних тварин (фото)

Ці ссавці можуть їсти до 12 годин поспіль

У Львові нещодавно побачили незвичну картину, яка здивувала чимало людей. Адже серед багатоповерхівок гуляло стадо кіз.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що курйозна ситуація з тваринами сталась по вулиці Кульпарківській.

На опублікованому фото видно, що у невеличкому парку біля проїжджої частини паслось щонайменше 15 кіз. Виглядає це досить дивно, особливо враховуючи те, що навколо багатоповерхівки та дорога. Однак тваринам ймовірніше це не заважало, вони їли сухе листя з дерев та траву.

Кози у Львові

Для довідки

Коза — це парнокопитна тварина, яку було одомашнено понад 9 тис. років тому на Близькому Сході. Домашня коза є підвидом дикої кози, предок якої — безоаровий козел, що мешкає в Європі, Азії та Африці.

Коза

Кози найбільше полюбляють їсти бур'яни, а також листя дерев. Водночас вони завдають величезної шкоди молодому пагінню дерев і кущам під час випасання у лісах та рослинам у палісадниках. Ці тварини мають ненаситний апетит і харчуються від 8 до 12 годин щодня.

