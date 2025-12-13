Спали наче у себе вдома. У популярному магазині помітили пухнастиків в кошиках для товарів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Люди тваринок не займали, тому ходили без кошиків
На Харківщині в одному з магазинів помітили дивину з котами. Адже тваринки спали у кошиках для товарів просто в магазині.
Про це розповідає кореспондентка "Телеграфу". За її словами, цей випадок стався у селі Донець, що всього за 30 км від Бакалії.
На фото видно, що двоє дорослих котів вмостились у двох кошиках для товарів. Вони спали, незважаючи на людей, які постійно заходили в магазин. Тваринок, до слова, ніхто не чіпав та не виганяв. Тому чимало покупців носили обрані товари в руках чи у пакетах.
Ймовірніше котиків пустили в магазин погрітись продавчині, що досить мило, враховуючи похолодання в Україні. Окрім того, в око впадає й те, що тваринки мають майже однаковий колір шерсті, можливо, вони родичі. Зауважимо, що цей милий випадок стався в одному з магазинів "Єви".
Нагадаємо, що досить часто пухнастиків бачать в мережі магазинів "Аврора". Там тваринки почуваються настільки зручно, що сплять навіть на полицях з товарами чи на касах самообслуговування. Так, нещодавно, в одному з магазинів побачили гарну кицю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що недружній пухнастик в магазині розсмішив покупців та став зіркою мережі.