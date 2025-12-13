Спали наче у себе вдома. У популярному магазині помітили пухнастиків в кошиках для товарів (фото)

Люди тваринок не займали, тому ходили без кошиків

На Харківщині в одному з магазинів помітили дивину з котами. Адже тваринки спали у кошиках для товарів просто в магазині.

Про це розповідає кореспондентка "Телеграфу". За її словами, цей випадок стався у селі Донець, що всього за 30 км від Бакалії.

На фото видно, що двоє дорослих котів вмостились у двох кошиках для товарів. Вони спали, незважаючи на людей, які постійно заходили в магазин. Тваринок, до слова, ніхто не чіпав та не виганяв. Тому чимало покупців носили обрані товари в руках чи у пакетах.

Як виглядали коти в магазині. Фото: Марина Бондаренко, "Телеграф"

Коти сплять у кошиках в "Єві". Фото: Марина Бондаренко, "Телеграф"

Ймовірніше котиків пустили в магазин погрітись продавчині, що досить мило, враховуючи похолодання в Україні. Окрім того, в око впадає й те, що тваринки мають майже однаковий колір шерсті, можливо, вони родичі. Зауважимо, що цей милий випадок стався в одному з магазинів "Єви".

Нагадаємо, що досить часто пухнастиків бачать в мережі магазинів "Аврора". Там тваринки почуваються настільки зручно, що сплять навіть на полицях з товарами чи на касах самообслуговування. Так, нещодавно, в одному з магазинів побачили гарну кицю.

