Хижак чи домашній улюбленець: у Запоріжжі помітили дику тварину, яка зовсім не боїться людей (відео)

З початку війни чисельність цих хижаків в Україні зросла вп’ятеро

У Запоріжжі під час прогулянки на камеру потрапив дикий звір. Лисицю помітили у селищі ДД, названому на честь підстанції "Дніпро – Донбас".

Відповідне відео опублікував один із місцевих Telegram-каналів. Інцидент стався у приватному секторі.

Хижачка прогулювалася біля будинку у темну пору доби. Якби не характерний хвіст, лисицю було б неможливо відрізнити від собаки. Причина цього – її поведінка. Дика тварина поводилася цілком соціально, не боячись людини, яка під час зйомки коментувала те, що відбувається.

Лисиця протягом цієї хвилини була абсолютно спокійною. Вона посиділа, походила газоном, почухалася, потяглася, потрясла головою і принюхалася до чогось у траві. Склалося повне враження, що на кадрах – домашній улюбленець біля свого двору.

Нагадаємо, кількість цих хижаків значно зросла в Україні за останні роки, і вони все частіше виходять до людей. Якщо 2021 року їх чисельність становила приблизно 50 000 особин, то 2025 року – майже 250 000 (не враховуючи окупованих територій).

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук Віталій Смагол розповідав "Телеграфу", що велику роль у популяції диких тварин відіграє полювання, а з початку повномасштабного вторгнення його заборонено в Україні.

Раніше у селі Чесники Івано-Франківської області до приміщення сільської ради забігла лисиця. На ролику видно, що тварина металася з боку в бік і стрибала на стіни та двері у пошуках виходу.