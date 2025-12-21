Найкоротший день у році. Що не можна робити у Зимове сонцестояння 2025, щоб не відлякати удачу

Сьогодні не можна журитися і залишати незакінчені справи

Зимове сонцестояння — це не просто астрономічна подія, а й час потужного енергетичного оновлення. У 2025 році пік найдовшої ночі припадає на 21 грудня.

Наші пращури вірили, що в цей момент межі між світами витончуються, а будь-які дії можуть закласти фундамент долі на весь майбутній рік. Щоб прийдешній цикл приніс процвітання, важливо знати, чого категорично не можна робити цього дня. "Телеграф" розповів детальніше.

Що не можна робити 21 грудня 2025

Перебувати в смутку і сваритися. Негативні емоції, лихослів’я та конфлікти цього дня "програмують" ваше майбутнє на труднощі. Вважається, що агресія, проявлена у день сонцестояння, повернеться сторицею.

Залишати дім в безладі. Зустрічати "народження нового сонця" у бруді — до фінансових втрат. Краще заздалегідь провести прибирання та позбутися зламаних речей, щоб звільнити місце для нової енергії.

Скупитися і відмовляти у допомозі. День благоволить щедрим. Якщо ви проігноруєте прохання про допомогу або пожалієте коштів на добру справу, удача може відвернутися від вашого дому.

Залишати незавершені справи. Постарайтеся віддати борги та виконати дані обіцянки до заходу сонця. Вантаж старих зобов'язань не дозволить вам повноцінно увійти до нового життєвого етапу.

Проводити вечір у повній темряві. Сонцестояння – це перемога світла над темрявою. Увечері обов'язково запаліть свічки або гірлянди, щоб "привітати" нове сонце та притягнути у життя тепло.

Ворожити на негатив. Попри те, що цей час вважається сильним для магічних обрядів, не можна використовувати ритуали, спрямовані на шкоду іншим або пов’язані з темною енергією — наслідки будуть руйнівними для того, хто гадає.

Нагадаємо, що зимове сонцестояння – своєрідний символ відродження Сонця. Раніше ми писали, що обов’язково потрібно зробити 21 грудня.