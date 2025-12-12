Загадуйте бажання і плануйте. Чим особливий день зимового сонцестояння та що не можна робити

Це найкоротший день і найдовша ніч у році

День зимового сонцестояння – це момент початку астрономічної зими. В Україні зазвичай це відбувається 21 чи 22 грудня, оскільки наша країна розташована у Північній півкулі планети. У 2025 році день зимового сонцестояння в нашій країні випадає на 21 грудня.

"Телеграф" розповідає, чим особливий цей день і що не можна робити, щоб не накликати на себе лихо.

День зимового сонцестояння – що треба знати?

У неділю, 21 грудня, в Україні буде день зимового сонцестояння. Це найкоротший світловий день і найдовша ніч у році. З цього моменту світловий день почне поступово збільшуватись.

Сонцестояння – своєрідний символ відродження Сонця. З давніх-давен вважалося, що цей день — відправна точка, коли Сонце "народжується заново" або "відроджується". Така символічна перемога Світла над Темрявою.

День сонцестояння, за народними віруваннями, є сильним енергетичним часом. Він підходить для оновлення, підбиття підсумків року, очищення від усього зайвого. Також у цей день необхідно планувати і загадувати бажання на наступний рік — вони можуть збитися.

Що не можна робити у День зимового сонцестояння?

Є цілий перелік заборон на День зимового сонцестояння, дотримуючись яких, ви не наражатимете себе на небезпеку і біди. Головний посил — уникати негативу, конфліктів, боргів та безладдя. Це допоможе залучити до життя позитивні зміни, удачу та благополуччя на весь наступний рік. Отже, не можна:

Сваритися та конфліктувати

Давати і брати в борг

Бути скупим і відмовляти у допомозі

Залишати будинок в безладі

Залишати важливі справи незакінченими

Згадувати старі образи та тримати погані думки

