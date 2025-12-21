Рус

Заборонено робити це у свято 21 грудня, якщо не хочете "відрізати" від себе удачу

Тетяна Кармазіна
Свічки горять у свято
Свічки горять у свято. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна балакати без упину і обіцяти

У неділю, 21 грудня, православні віряни та греко-католики згадують мученицю Юліянію Нікомідійську. Відзначається День зимового сонцестояння і добігає кінця Різдвяний піст 2025.

Юліянія народилася в Нікомідії (на території сучасної Туреччини) у сім’ї заможного язичника на ім’я Африкан. У 9 років її заручили з Єлевсієм, проте, таємно прийнявши християнство, вона рішуче відмовилася від шлюбу.

Не зумівши зламати волю дочки, батько передав її на суд самому Єлевсію. Той спочатку намагався вмовити Юліянію, а потім піддав її жорстоким тортурам, але після кожної з них вона чудовим чином зцілювалася. В результаті її подвигу 500 чоловіків і 130 жінок прийняли християнство і були страчені разом зі святою.

У давнину у цей день робили обереги, щоби захистити зерно від мишей, а на видне місце в оселі клали срібну ложку — для захисту від негативу. У цей час наші пращури пригощалися виключно пісними стравами, без риби.

вечеря у Різдво
Фото: freepik

Що не можна робити 21 грудня

  • Багато балакати – не скоро знайдете другу половинку.
  • Підіймати з землі чужу річ — на нещастя.
  • Давати обіцянки — виконати їх буде неможливо.
  • Робити важку роботу – проведете рік, не розгинаючи спини.
  • Стригтися — можна "відрізати" від себе удачу.

Народні прикмети 21 грудня

  • День сухий та морозний – літо буде спекотним.
  • Ранкова зірка швидко гасне – погода буде холодною, без опадів.
  • Мороз вщух – до похмурої та снігової погоди.

У кого іменини 21 грудня

Сьогодні свої іменини відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія та Юліана.

Свята та події 21 грудня

  • День зимового сонцестояння
  • День ухвалення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
  • День народження баскетболу
  • День народження кросворда (Crossword Puzzle Day)
  • День всесвітньої насолоди
  • День кухаря японської кухні

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.

