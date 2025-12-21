Заборонено робити це у свято 21 грудня, якщо не хочете "відрізати" від себе удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна балакати без упину і обіцяти

У неділю, 21 грудня, православні віряни та греко-католики згадують мученицю Юліянію Нікомідійську. Відзначається День зимового сонцестояння і добігає кінця Різдвяний піст 2025.

Юліянія народилася в Нікомідії (на території сучасної Туреччини) у сім’ї заможного язичника на ім’я Африкан. У 9 років її заручили з Єлевсієм, проте, таємно прийнявши християнство, вона рішуче відмовилася від шлюбу.

Не зумівши зламати волю дочки, батько передав її на суд самому Єлевсію. Той спочатку намагався вмовити Юліянію, а потім піддав її жорстоким тортурам, але після кожної з них вона чудовим чином зцілювалася. В результаті її подвигу 500 чоловіків і 130 жінок прийняли християнство і були страчені разом зі святою.

У давнину у цей день робили обереги, щоби захистити зерно від мишей, а на видне місце в оселі клали срібну ложку — для захисту від негативу. У цей час наші пращури пригощалися виключно пісними стравами, без риби.

Фото: freepik

Що не можна робити 21 грудня

Багато балакати – не скоро знайдете другу половинку.

Підіймати з землі чужу річ — на нещастя.

Давати обіцянки — виконати їх буде неможливо.

Робити важку роботу – проведете рік, не розгинаючи спини.

Стригтися — можна "відрізати" від себе удачу.

Народні прикмети 21 грудня

День сухий та морозний – літо буде спекотним.

Ранкова зірка швидко гасне – погода буде холодною, без опадів.

Мороз вщух – до похмурої та снігової погоди.

У кого іменини 21 грудня

Сьогодні свої іменини відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія та Юліана.

Свята та події 21 грудня

День зимового сонцестояння

День ухвалення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

День народження баскетболу

День народження кросворда (Crossword Puzzle Day)

День всесвітньої насолоди

День кухаря японської кухні

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.