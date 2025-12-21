Заборонено робити це у свято 21 грудня, якщо не хочете "відрізати" від себе удачу
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна балакати без упину і обіцяти
У неділю, 21 грудня, православні віряни та греко-католики згадують мученицю Юліянію Нікомідійську. Відзначається День зимового сонцестояння і добігає кінця Різдвяний піст 2025.
Юліянія народилася в Нікомідії (на території сучасної Туреччини) у сім’ї заможного язичника на ім’я Африкан. У 9 років її заручили з Єлевсієм, проте, таємно прийнявши християнство, вона рішуче відмовилася від шлюбу.
Не зумівши зламати волю дочки, батько передав її на суд самому Єлевсію. Той спочатку намагався вмовити Юліянію, а потім піддав її жорстоким тортурам, але після кожної з них вона чудовим чином зцілювалася. В результаті її подвигу 500 чоловіків і 130 жінок прийняли християнство і були страчені разом зі святою.
У давнину у цей день робили обереги, щоби захистити зерно від мишей, а на видне місце в оселі клали срібну ложку — для захисту від негативу. У цей час наші пращури пригощалися виключно пісними стравами, без риби.
Що не можна робити 21 грудня
- Багато балакати – не скоро знайдете другу половинку.
- Підіймати з землі чужу річ — на нещастя.
- Давати обіцянки — виконати їх буде неможливо.
- Робити важку роботу – проведете рік, не розгинаючи спини.
- Стригтися — можна "відрізати" від себе удачу.
Народні прикмети 21 грудня
- День сухий та морозний – літо буде спекотним.
- Ранкова зірка швидко гасне – погода буде холодною, без опадів.
- Мороз вщух – до похмурої та снігової погоди.
У кого іменини 21 грудня
Сьогодні свої іменини відзначають: Михайло, Микита, Сергій, Уляна, Юлія та Юліана.
Свята та події 21 грудня
- День зимового сонцестояння
- День ухвалення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
- День народження баскетболу
- День народження кросворда (Crossword Puzzle Day)
- День всесвітньої насолоди
- День кухаря японської кухні
Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.