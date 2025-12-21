Самый короткий день в году. Что нельзя делать в Зимнее солнцестояние 2025, чтобы не отпугнуть удачу

Сегодня нельзя пребывать в унынии и оставлять незаконченные дела

Зимнее солнцестояние — это не просто астрономическое событие, но и время мощного энергетического обновления. В 2025 году пик самой долгой ночи приходится на 21 декабря.

Наши предки верили, что в этот момент границы между мирами истончаются, а любые действия могут заложить фундамент судьбы на весь будущий год. Чтобы наступающий цикл принес процветание, важно знать, чего категорически нельзя делать в этот день. "Телеграф" рассказал детальнее.

Что нельзя делать 21 декабря 2025

Пребывать в унынии и ссориться. Негативные эмоции, сквернословие и конфликты в этот день "программируют" ваше будущее на трудности. Считается, что агрессия, проявленная в день солнцестояния, вернется сторицей.

Оставлять дом в беспорядке. Встречать "рождение нового солнца" в грязи — к финансовым потерям. Лучше заранее провести уборку и избавиться от сломанных вещей, чтобы освободить место для новой энергии.

Встречать "рождение нового солнца" в грязи — к финансовым потерям. Лучше заранее провести уборку и избавиться от сломанных вещей, чтобы освободить место для новой энергии. Жадничать и отказывать в помощи. День благоволит щедрым. Если вы проигнорируете просьбу о помощи или пожалеете средств на благое дело, удача может отвернуться от вашего дома.

День благоволит щедрым. Если вы проигнорируете просьбу о помощи или пожалеете средств на благое дело, удача может отвернуться от вашего дома. Оставлять незавершенные дела. Постарайтесь отдать долги и выполнить данные обещания до захода солнца. Груз старых обязательств не позволит вам полноценно войти в новый жизненный этап.

Постарайтесь отдать долги и выполнить данные обещания до захода солнца. Груз старых обязательств не позволит вам полноценно войти в новый жизненный этап. Проводить вечер в полной темноте. Солнцестояние — это победа света над тьмой. Вечером обязательно зажгите свечи или гирлянды, чтобы "поприветствовать" новое солнце и привлечь в жизнь тепло.

Гадать на негатив. Несмотря на то, что это время считается сильным для магических обрядов, нельзя использовать ритуалы, направленные на вред другим или связанные с темной энергией — последствия будут разрушительными для самого гадающего.

Напомним, что зимнее солнцестояние — своеобразный символ возрождения Солнца. Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать 21 декабря.