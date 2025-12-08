З цього моменту день почне збільшуватись. Коли зимове сонцестояння і на що це вплине

Щороку у грудні відбувається це астрономічне явище

День зимового сонцестояння — це астрономічна подія, яка відбувається, коли один із полюсів Землі максимально відхилений від Сонця. В Україні зазвичай це відбувається 21 чи 22 грудня, оскільки наша країна розташована у Північній півкулі планети. У 2025 році день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня.

"Телеграф" розповідає, що означає день зимового сонцестояння та що зміниться після нього.

День зимового сонцестояння 2025 — що потрібно знати?

У 2025 році в Україні день зимового сонцестояння настане 21 грудня. У цей момент Сонце опівдні піднімається на найменшу висоту над обрієм, пише сайт britannica.com. Після цієї астрономічної події тривалість дня починає поступово збільшуватися, тоді як ніч ставатиме коротшою. До речі, з астрономічного погляду, зимове сонцестояння знаменує початок астрономічної зими.

Головна особливість у тому, що 21 грудня стане найкоротшим світловим днем цього року, а ніч, відповідно, стане найдовшою у цьому році.

У багатьох народів з давніх-давен день зимового сонцестояння вважався особливим і мав величезне культурне значення. Древні люди вважали, що цей день – символічний момент смерті та відродження Сонця (Світла). Його відзначали, як свято з пишними торжествами та гуляннями.

