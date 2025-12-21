Загадуйте бажання, але не беріть у борг. Головні ритуали у дзеркальну дату 21.12.2025 і що не можна робити

Це остання дзеркальна дата у 2025 році

Неділя, 21 грудня 2025 року – унікальний день, коли нумерологічна дзеркальна дата (21.12) збігається з астрономічною подією – зимовим сонцестоянням. Цей момент вважається енергетичним піком року.

Важливо знати, як правильно провести цей день, щоб притягнути удачу та гармонію на майбутній 2026 рік. "Телеграф" детальніше розповів про позитивні ритуали дня і головні заборони в останню дзеркальну дату року, що минає.

Що потрібно робити 21 грудня 2025 року

Підбивати підсумки та планувати. Найдовша ніч у році — ідеальний час, щоб залишити старе в минулому. Напишіть список цілей на 2026 рік: енергія сонця допоможе їх реалізації.

Очищати простір. Проведіть генеральне прибирання або позбавтеся однієї непотрібної речі. Це звільнить місце для нової енергії.

Загадувати бажання. У дзеркальну дату 21.12 слова та думки мають особливу силу. Візуалізуйте свою мрію так, ніби вона вже здійснилася.

Займатися благодійністю. Будь-який добрий вчинок повернеться до вас у багаторазовому розмірі.

Практикувати медитації. Спокій та робота з внутрішнім світом допоможуть налаштуватися на позитивні вібрації нового циклу.

Щоб посилити ефект дня, зустріньте світанок 22 грудня — першого дня після народження нового Сонця. Це символізує початок вашого особистого шляху до успіху.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чого робити не можна:

Конфліктувати та проявляти агресію. Весь негатив, випущений цього дня, може "дзеркально" повернутись до вас протягом наступного року.

Давати і брати у борг. Вважається, що це може спричинити фінансову нестабільність на весь майбутній цикл.

Сумувати та засмучуватися. Енергія зимового сонцестояння потребує оптимізму. Проведіть день у гарному настрої, щоб задати тон усьому 2026 року.

Залишати справи незавершеними. Намагайтеся доробити дрібні завдання або хоча б намітити чіткий план їх завершення.

Намагайтеся доробити дрібні завдання або хоча б намітити чіткий план їх завершення. Зловживати важкою їжею та алкоголем. Тіло має бути легким, щоб краще сприймати енергетичні зміни.

Нагадаємо, що зимове сонцестояння – своєрідний символ відродження Сонця. Раніше ми писали, що обов’язково потрібно зробити 21 грудня.