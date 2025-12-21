Загадывайте желания, но не берите в долг. Главные ритуалы в зеркальную дату 21.12.2025 и что нельзя делать

Это последняя зеркальная дата в 2025 году

Воскресенье, 21 декабря 2025 года — уникальный день, когда нумерологическая зеркальная дата (21.12) совпадает с астрономическим событием — зимним солнцестоянием. Этот момент считается энергетическим пиком года.

Важно знать, как правильно провести этот день, чтобы привлечь удачу и гармонию на будущий 2026 год. "Телеграф" детальнее рассказал о положительных ритуалах дня и главных запретах в последнюю зеркальную дату уходящего года.

Что нужно делать 21 декабря 2025 года

Подводить итоги и планировать. Самая длинная ночь в году — идеальное время, чтобы оставить старое в прошлом. Напишите список целей на 2026 год: энергия солнца поможет их реализации.

Очищать пространство. Проведите генеральную уборку или избавьтесь от одной ненужной вещи. Это освободит место для новой энергии.

Очищать пространство. Проведите генеральную уборку или избавьтесь от одной ненужной вещи. Это освободит место для новой энергии.

Загадывать желания. В зеркальную дату 21.12 слова и мысли имеют особую силу. Визуализируйте свою мечту так, будто она уже сбылась.

Заниматься благотворительностью. Любой добрый поступок вернется к вам в многократном размере.

Практиковать медитации. Спокойствие и работа с внутренним миром помогут настроиться на позитивные вибрации нового цикла.

Чтобы усилить эффект дня, встретьте рассвет 22 декабря — первого дня после "рождения нового Солнца". Это символизирует начало вашего личного пути к успеху.

Чего делать нельзя:

Конфликтовать и проявлять агрессию. Весь негатив, выпущенный в этот день, может "зеркально" вернуться к вам в течение следующего года.

Давать и брать в долг. Считается, что это может привести к финансовой нестабильности на весь будущий цикл.

Грустить и унывать. Энергия зимнего солнцестояния требует оптимизма. Проведите день в хорошем настроении, чтобы задать тон всему 2026 году.

Оставлять дела незавершенными. Постарайтесь доделать мелкие задачи или хотя бы наметить четкий план их завершения.

Злоупотреблять тяжелой пищей и алкоголем. Тело должно быть легким, чтобы лучше воспринимать энергетические изменения.

Напомним, что зимнее солнцестояние — своеобразный символ возрождения Солнца. Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать 21 декабря.