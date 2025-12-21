Роздруківка з "Резерв+": чи потрібно засвідчувати її підписами

Цей папір вже містить код, за яким можна перевірити справжність документа

Кожен військовозобов’язаний в Україні має застосунок "Резерв+" на смартфоні, але в окремих випадках дані з нього потрібно роздрукувати. Чи треба підтверджувати правдивість таких папірців підписами — відповідь експертів.

Це питання надійшло до сервісу "Особистий Консультант". Експерти надали офіційну відповідь на підставі чинних нормативних документів.

Згідно з оновленим з 16 грудня 2025 року пунктом 37 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, списки зберігають разом із копіями військово-облікових документів. Це можуть бути паперові документи або електронні, у тому числі роздруковані.

У цьому Порядку немає вимоги засвідчувати такі копії або роздруківки. Там не зазначено, що на них мають бути підписи чи написи про відповідність оригіналу.

Крім того, роздруківка з Резерв ID, якщо на ній є QR-код, вважається не копією, а оригіналом електронного документа. Це підтверджено пунктом 9 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 559.

Електронний військово-обліковий документ, у тому числі роздрукований, має таку саму юридичну силу, як і паперовий оригінал.

Якщо працівник надає роздруківку Резерв ID, потрібно перевірити чи зчитується інформація з QR-коду. Водночас підпис працівника на такій роздруківці не потрібен. Також не треба засвідчувати її написом "Згідно з оригіналом" або за правилами діловодства та архівного зберігання документів.

