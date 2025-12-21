Рус

Роздруківка з "Резерв+": чи потрібно засвідчувати її підписами

Марина Бондаренко
"Резерв+"
Цей папір вже містить код, за яким можна перевірити справжність документа

Кожен військовозобов’язаний в Україні має застосунок "Резерв+" на смартфоні, але в окремих випадках дані з нього потрібно роздрукувати. Чи треба підтверджувати правдивість таких папірців підписами — відповідь експертів.

Це питання надійшло до сервісу "Особистий Консультант". Експерти надали офіційну відповідь на підставі чинних нормативних документів.

Згідно з оновленим з 16 грудня 2025 року пунктом 37 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, списки зберігають разом із копіями військово-облікових документів. Це можуть бути паперові документи або електронні, у тому числі роздруковані.

У цьому Порядку немає вимоги засвідчувати такі копії або роздруківки. Там не зазначено, що на них мають бути підписи чи написи про відповідність оригіналу.

Чи потрібно засвідчувати підписами роздруківку Резерв ID
"Резерв+"

Крім того, роздруківка з Резерв ID, якщо на ній є QR-код, вважається не копією, а оригіналом електронного документа. Це підтверджено пунктом 9 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 559.

Електронний військово-обліковий документ, у тому числі роздрукований, має таку саму юридичну силу, як і паперовий оригінал.

Якщо працівник надає роздруківку Резерв ID, потрібно перевірити чи зчитується інформація з QR-коду. Водночас підпис працівника на такій роздруківці не потрібен. Також не треба засвідчувати її написом "Згідно з оригіналом" або за правилами діловодства та архівного зберігання документів.

