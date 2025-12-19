Військовий квиток видали ще у СРСР: чи потрібно йти в ТЦК та міняти його

Адвокат відповів на це запитання і навів аргумент з постанови Кабміну

Багато українців нині досі мають важливі документи радянського зразка, як от свідоцтва про народження, шлюб або військовий квиток. Адвокат пояснив, чи треба міняти останній документ, якщо його видали під час СРСР.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій. Він відповів на питання громадянина, який отримав військовий квиток ще за часів Радянського Союзу.

Чоловік поцікавився, чи потрібно змінювати його старий військово-обліковий документ. У відповіді Дерія йдеться:

Згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3633-IX, військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа Владислав Дерій

Юрист також нагадав про постанову Кабінету міністрів України №559 — усі військово-облікові документи, видані до її набрання чинності, залишаються дійсними по всій Україні до моменту отримання нового документа.

Таким чином, військовий квиток радянського зразка залишається чинним і не вимагає обов’язкової заміни.

