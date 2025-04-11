Загубили військовий квиток? Як відновити документ під час воєнного стану
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У Мін'юсті розповіли, скільки чекати на новий документ
Попри появу електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+", паперовий військовий квиток все ще залишається необхідним для низки процедур. Зокрема, без нього неможливо оновити дані чи знятися з військового обліку. —
У Міністерстві юстиції пояснили, як діяти у разі втрати військового документа. Для військовозобов’язаних, призовників та резервістів необхідно подати до районного (міського) ТЦК та СП такі документи:
- заяву з поясненням обставин втрати;
- паспорт громадянина України;
- матове кольорове фото 3×4 см;
- рештки документа (якщо збереглися).
У Міністерстві зазначили, що рішення про повторну видачу ухвалює керівник ТЦК та СП.
Для військовослужбовців процедура інша
Спочатку необхідно написати рапорт командиру з поясненням причин втрати. Після службового розслідування потрібно надати:
- рапорт;
- паспорт;
- фото 3×4 см без куточка;
- залишки документа (за наявності);
- витяг з наказу про результати розслідування.
Скільки часу займає відновлення документа
Згідно з Мін'юстом, відновлений військовий квиток мають видати протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в ТЦК та СП.
Нагадуємо, що електронний військовий квиток має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, що значно спрощує доступ до необхідної інформації. Для генерації цифрового документа у "Резерв+" необхідно виконати такі кроки:
- Завантажити застосунок, для iOS — в App Store, для Android — у Google Play.
- Авторизуватись через BankID.
- Підтвердити особисті дані — номер телефону, адресу проживання, електронну пошту.
- Перевірити синхронізацію з реєстром "Оберіг" (застосунок автоматично отримує інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів).
Щоб оновити військовий квиток у застосунку, потрібно натиснути на три крапки та обрати функцію "Оновити документ".
Раніше "Телеграф" писав, коли потрібно замінити старий військовий квиток. Минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі.