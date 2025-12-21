Рус

Символічні презенти вже не в моді: бюджетні ідеї подарунків колегам на Новий рік 2026

Наталія Дума
Підготували для вас міні-гайд корисних, але дешевих ідей

Триває передноворічна метушня, а це означає, що перед нами знову стоїть дилема: що подарувати колегам та сусідам, щоб це не виглядало як формальність для "галочки". Часи символічних та бездумних сувенірів минають — людям важлива користь, сенс і мінімум пилозбірників.

"Телеграф" підготував для вас ідеї небанальних, але бюджетних подарунків, які точно сподобаються вашим колегам чи сусідам, але не коштуватимуть дорого.

Без пафосу, але корисно

Свічка з натуральним ароматом

Атмосфера — це вже подарунок. Свічка зі свіжим ароматом сосни, цитрусів чи кориці — приємно для дому чи робочого столу, і її реально використовують весь січень.

Індивідуальна настільна річ

Наприклад, маленька рослина чи повітряна рослина (air plant) у креативному горщику — додає зелені до буднів. Крихітний зелений акцент підвищує настрій навіть під час монотонних буднів.

Канцелярське приладдя "з характером"

Але не просто ручка. Наприклад, органайзер для кабелів, стильні гель-ручки або фломастери, маленькі блокноти з жартівливими цитатами — вони не виглядають як "ще один сувенір", але точно сподобаються.

Подарунки для святкового настрою

Домашні смаколики у стильній упаковці

Не просто шоколадка, а баночка авторського варення, набір імбирного печива чи власноруч зроблений міні-глінтвейн-мікс — дешево, душевно і смачно.

Сет чай/кава + маленький аксесуар

Набір цікавих чаїв чи кави плюс милі підставки під чашки — це одночасно затишно і використовувано. Також гарний варіант — сиропи для кави, якщо той, кому вишукаєте подарунок, поціновувач цього напою.

Корисні подарунки

USB-аксесуари

USB-лампа для робочого столу або не електрична гірлянда — дешеві, але корисні штуки у холодний сезон, особливо під час блекаутів.

Мультитул на ключі

Міні-набір інструментів-брелок здатен вирішити купу побутових дрібниць. Це не банальна "штучка на полицю", а практичний предмет, який можуть реально використати.

Настільні ігри

Карткові або компактні настільні ігри — для перерв, сміху з колегами чи сусідами під час вихідних. Це подарунок, який не "забудеться через тиждень".

Раніше "Телеграф" розповідав, що принести в подарунок, коли йдете у гості на Новий рік 2026. Ми підготували для вас небанальні цікаві ідеї.

