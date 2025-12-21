Символічні презенти вже не в моді: бюджетні ідеї подарунків колегам на Новий рік 2026
Підготували для вас міні-гайд корисних, але дешевих ідей
Триває передноворічна метушня, а це означає, що перед нами знову стоїть дилема: що подарувати колегам та сусідам, щоб це не виглядало як формальність для "галочки". Часи символічних та бездумних сувенірів минають — людям важлива користь, сенс і мінімум пилозбірників.
"Телеграф" підготував для вас ідеї небанальних, але бюджетних подарунків, які точно сподобаються вашим колегам чи сусідам, але не коштуватимуть дорого.
Без пафосу, але корисно
Свічка з натуральним ароматом
Атмосфера — це вже подарунок. Свічка зі свіжим ароматом сосни, цитрусів чи кориці — приємно для дому чи робочого столу, і її реально використовують весь січень.
Індивідуальна настільна річ
Наприклад, маленька рослина чи повітряна рослина (air plant) у креативному горщику — додає зелені до буднів. Крихітний зелений акцент підвищує настрій навіть під час монотонних буднів.
Канцелярське приладдя "з характером"
Але не просто ручка. Наприклад, органайзер для кабелів, стильні гель-ручки або фломастери, маленькі блокноти з жартівливими цитатами — вони не виглядають як "ще один сувенір", але точно сподобаються.
Подарунки для святкового настрою
Домашні смаколики у стильній упаковці
Не просто шоколадка, а баночка авторського варення, набір імбирного печива чи власноруч зроблений міні-глінтвейн-мікс — дешево, душевно і смачно.
Сет чай/кава + маленький аксесуар
Набір цікавих чаїв чи кави плюс милі підставки під чашки — це одночасно затишно і використовувано. Також гарний варіант — сиропи для кави, якщо той, кому вишукаєте подарунок, поціновувач цього напою.
Корисні подарунки
USB-аксесуари
USB-лампа для робочого столу або не електрична гірлянда — дешеві, але корисні штуки у холодний сезон, особливо під час блекаутів.
Мультитул на ключі
Міні-набір інструментів-брелок здатен вирішити купу побутових дрібниць. Це не банальна "штучка на полицю", а практичний предмет, який можуть реально використати.
Настільні ігри
Карткові або компактні настільні ігри — для перерв, сміху з колегами чи сусідами під час вихідних. Це подарунок, який не "забудеться через тиждень".
