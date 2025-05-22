З днем народження 5 років дівчинці: найкращі привітання та листівки

Які слова подарувати маленькій принцесі

П’ять років — особливий вік: дівчинка вже добре розуміє, що таке свято, радіє увазі та подарункам. У цей день їй важливо відчути себе справжньою принцесою, оточеною турботою, любов’ю та казковою атмосферою. Веселі кульки, тортики, блискучі сукенки й найкращі побажання створюють для неї справжнє диво.

Вітаючи з днем народження дівчинку 5 років, важливо підібрати теплі та добрі слова, які викличуть посмішку, запалять очі щастям та залишаться у пам’яті надовго. Нехай ваше привітання буде не лише гарним, а й зрозумілим для маленької іменинниці.

"Телеграф" підібрав для вас привітання з днем народження 5 років дівчинці, які підійдуть як для усних побажань, так і для листівок, повідомлень чи підписів до подарунка.

Вітання з днем народження дівчинці 5 років у прозі

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🌸 З днем народження, наша чарівна дівчинко! Тобі сьогодні 5 років — це справжній ювілей! Нехай кожен твій день буде як казка, повна чудес, усмішок і радості! 💖

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🎀 Мила принцесо, вітаємо тебе з 5-річчям! Бажаємо, щоб твій світ був сповнений іграшок, добрих друзів і морозива! Ти — наше сонечко! ☀️

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Нашій дівчинці 5 років — ура, ура! Нехай кожен твій день буде яскравим, як повітряна кулька, а сни — солодкими, як зефірки! З днем народження! 🎈

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🌷 З днем народження, красуне! Нехай у тебе буде мільйон причин для сміху, щастя та веселощів. Хай кожен день дарує тобі нові відкриття! 💫

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Вітаємо з 5-річчям! Нехай у твоєму житті буде більше чудес🦄, чарівних казок і яскравих моментів! Будь здорова та щаслива, наша зіронько! 🌟

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Прекрасній дівчинці 5 років — вітаємо тебе! Бажаємо, щоб усі твої мрії здійснювались, а поруч завжди були люблячі та турботливі люди. 💕

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🐰 Наша хороша, з днем народження! 5 років — це початок дивовижних пригод. Нехай поруч будуть вірні друзі та веселі ігри щодня! 🎠

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Вітаю тебе🎉 , мила крихітко, з першим справжнім ювілеєм — 5 років! Рости розумною, доброю та щасливою! Нехай кожен день буде як свято! 🍬

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Улюблена дівчинко, з 5-річчям тебе! 🧸 Нехай твій дім буде наповнений казками, сміхом і теплими обіймами. Ти заслуговуєш на найкраще! 🎀

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П’ять років — як багато ти вже вмієш! Вітаю з цим чарівним днем! Нехай твоє життя буде яскравим, як веселка, і легким, як хмаринка!🌈

Вірші з днем народження дівчинці 5 років

5 років — це маленький ювілей!

Веселощів багато, море сміху.

Здоров’я завжди буде хай міцне.

Зростай, дитино, рідним ти на втіху.

Щасливого дитинства та добра,

Веселих буднів, як і вихідних.

Нехай потішать торт тебе та гра.

І подарунків щедрих та крутих!

Нехай казкові мрії всі твої

Здійсняться, море щастя принесуть.

У серці хай співають солов’ї,

Щоб радість у душі своїй відчуть.

***

Щиро, з радістю вітаю,

Бо 5 років — ювілей!

Побажань багато маю:

Нових іграшок, ідей,

Втіх, розваг і задоволень,

Подарунків і забав,

Щастя і здоров`я в долі,

Знань нових і добрих справ!

***

У п’ятирічний ювілей

Прийми чудові привітання:

Цікавого тобі життя,

Нехай здійсняться всі бажання.

Рости, радій і посміхайся,

Новому ти щодня навчайся.

Хай казку кожна мить дарує,

Дивами доля зачарує.

***

Пташка наша невеличка,

Ти сьогодні п`ятирічка!

Майже виросла людина.

З ювілейчиком, дитино!

Смійся, мрій, радій та бався,

Всюди все вспівай, не гався,

На цей світ дивись грайливо.

Щастя, миру, позитиву!

***

Вітаю тебе з святом,

5 років вже тобі!

Нехай буде багато

Радості в житті!

Бажаю тобі щастя,

Хай виповняться мрії,

І щоби відбувалися

Лише гарні події!

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