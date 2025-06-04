Має трьох дітей і не ладнає з мачухою. Що відомо про старшу доньку Трампа Іванку

Старша донька Трампа була радницею президента в адміністрації свого батька

Вона могла просто "займатися собою" і все одно з’являлася б у заголовках модних таблоїдів. Проте, донька Дональда Трампа Іванка обрала вийти з тіні свого батька і створила власний імідж. Вона стала бізнесвумен, радницею у Білому Домі, публічною особистістю і мамою трьох дітей.

Також у житті доньки Трампа був моделінг. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Іванку Трамп.

Що відомо про старшу доньку президента США

Іванка народилася 1981 року у Нью-Йорку у сім’ї підприємців Дональда та Івани. Навчалася дівчина в елітних приватних школах Chapin School та Choate Rosemary Hall, а вищу освіту здобувала в університеті в Пенсильванії.

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Після завершення навчання, Іванка стала працювати у компанії батька — Trump Organization. Вона була виконавчою віцепрезиденткою з розвитку та закупівель. Паралельно вона займалася моделінгом. Дівчина знімалася для модних глянців і була манекенницею.

Іванка також була суддею в кількох випусках шоу "The Apprentice", а в 2007 році стала заснувала власний бренд аксесуарів та одягу. Його критикували через використання натурального хутра у виробах. Однак у 2018 році бренд припинив своє існування.

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Також донька Трампа була власницею бренду діамантових прикрас — Ivanka Trump Fine Jewelry. Її вироби купували зірки — Дженніфер Лопес, Ріанна. Про це писали у модних журналах, ЗМІ тощо.

Згодом Іванка Трамп пішла у політику. Вона стала радницею президента в адміністрації свого батька. Коли Дональд Трамп програв на виборах у 2020 році, його донька також вирішила покинути політику.

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Які стосунки між Іванкою та Меланією Трамп

Коли Дональд Трамп був президентом вперше, ходили чутки про те, що між його старшою донькою та дружиною напружені взаємини. Вони нібито поважали одна одну, але не товаришували.

У книзі Кеті Роджерс "Американська жінка" йшлося, що складні стосунки між ними зумовлені тим, що Іванка намагалася взяти на себе багато обов’язків, які були покладені на Меланію як на першу леді.

Іванка тоді контролювала східне крило Білого дому, а Меланія тоді жила у Нью-Йорку і доглядала за Берроном. Дружина президента називала його старшу доньку "принцесою". До речі, різниця у віці між ними — лише 9 років.

Особисте життя Іванки Трамп

Іванка одружена з бізнесменом Джаредом Кушнером. Він власник компанії та газети New York Observer. Коли вони познайомилися, були просто друзями, але це переросло у кохання. Зараз у пари є троє дітей. Джаред був старшим радником Дональда Трампа з 2017 року.

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