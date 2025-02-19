Похована на його власному полі для гольфа: як виглядає могила першої дружини Трампа

Івана Трамп була бізнес-партнеркою свого чоловіка, а після розлучення стала писати книги та запустила бренд косметики

Івана Трамп — жінка, яка була не лише першою дружиною Дональда Трампа, а й яскравою особистістю, бізнесвумен, письменницею та світською левицею. Вона разом із чоловіком приїжджала до Москви. ЇЇ життя скінчилося внаслідок нещасного випадку, що стало трагедією для її родини та шанувальників.

Багато суперечок викликало місце поховання Івани Трамп — чоловік вирішив, що вона повинна спочивати на полі для гольфу. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила першої дружини Дональда Трампа.

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Івана Трамп (у дівоцтві Зельнічкова) була не лише коханням Дональда Трампа, а й його важливим бізнес-партнером, людиною, яка відіграла значну роль у створенні його імперії нерухомості. Їхній шлюб тривав 15 років і був одним із найгучніших у світі американської еліти 1980-х.

Івана Трамп упродовж семи років обіймала керівні посади в компанії The Trump Organization. Зокрема, працювала на посаді старшої керівниці та віцепрезидентки з дизайну інтер'єру. Саме вона відповідала за розробку внутрішнього оформлення Trump Tower Baku, що відзначалося використанням фірмового мармуру. Крім того, Івана займала позицію генеральної директорки та президентки готелю й казино Trump Castle в Атлантік-Сіті, а згодом стала керівницею Plaza Hotel на Мангеттені.

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Івана зустріла Дональда Трампа у 1976 році в Нью-Йорку, і вже наступного року вони одружилися. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп, Ерік Трамп.

Фото: Getty Images

Чому Трамп розлучився з першою дружиною

Шлюб Івани та Дональда розпався в 1992 році після бурхливого скандалу через роман Трампа з акторкою і телеведучою Марлою Мейплз, яка згодом стала його другою дружиною. Розлучення стало справжньою сенсацією: Івана отримала близько 14 мільйонів доларів компенсації, особняк у Коннектикуті та фінансове забезпечення для дітей.

Фото: Getty Images

Після розлучення Івана побудувала власну кар'єру: писала книги, запустила власні бренди косметики, одягу та аксесуарів, а також працювала телеведучою. Вона ще тричі виходила заміж, хоча ці шлюби були менш тривалими.

Фото: Getty Images

Причина смерті Івани Трамп

Перша дружина президента США померла 14 липня 2022 року у віці 73 років. Її знайшли мертвою біля сходів у її будинку на Мангеттені, Нью-Йорк. Головний судово-медичний експерт Нью-Йорка повідомив, що причиною смерті стали тупі травми тулуба, отримані внаслідок падіння, що класифікується як нещасний випадок.

Де похована і як виглядає могила

Поховали Івану Трамп на території гольф-клубу Trump National Golf Club у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, який належить її колишньому чоловікові. Могила має скромний вигляд. Місце поховання позначене вінком із білих квітів та гранітною плитою з її ім'ям і датами народження та смерті.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими були у молодості Джо Байден та його дружина Джилл. Вони не соромилися виставляти кохання напоказ.