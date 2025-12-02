До 44 років став мільярдером: що відомо про зятя Трампа Кушнера і як він виглядає (фото)
Раніше Кушнер займався нормалізацією відносин між Ізраїлем та арабськими країнами
Сьогодні, 2 грудня, у Москві відбувається зустріч президента Росії Володимира Путіна з особистими представниками лідера США. Крім Стівена Віткоффа в ній бере участь і зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Раніше він обіймав посаду його старшого радника.
Що відомо:
- Зять Трампа, не маючи формальної посади, вирушив до Путіна на переговори задля просування мирної угоди РФ з Україною
- Джаред Кушнер є чоловіком Іванки Трамп. Після роботи в адміністрації президента США він створив фірму Affinity Partners і заробив мільярд
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Джаред Кушнер та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти з його життя та кар’єри.
Хто такий Джаред Кушнер і що про нього відомо
Джаред Кушнер народився 10 січня 1981 року у забезпеченій єврейській родині у Нью-Джерсі. Його батько був успішним забудовником. Джаред здобув освіту в Гарварді, а потім у Нью-Йоркському університеті.
У 2009 році Кушнер одружився з дочкою майбутнього президента США Іванкою Трамп. У них народилося троє дітей.
У 2016 році Джаред активно включився в політику Дональда Трампа і став фактично одним із ключових організаторів та стратегів його передвиборчої кампанії.
Після перемоги Трампа Кушнер отримав посаду його старшого радника. І одними з його ключових заслуг стали "угоди Авраама", підписані 2020 року у Вашингтоні. Вони відкрили шлях до нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав.
ЗМІ зазначали, що без його особистих зусиль, нетипових рішень та прямого доступу до Трампа аналогічні угоди могли б виявитися неможливими.
Він — надійний радник упродовж усієї кампанії та перехідного періоду. Я пишаюся, що він займає ключову керівну роль у моїй адміністрації
У 2021 році Кушнер пішов з адміністрації Білого дому і зосередився на бізнесі. Він став власником компанії Affinity Partners, орієнтованої на інвестиції на Близькому Сході, Ізраїлі та інших регіонах.
За оцінками ЗМІ, до 44 років статки Джареда перевищили мільярд доларів. Доходи Кушнера подвоїлися за роки президентства його тестя.
Зараз Джаред Кушнер повернувся до зовнішньої політики й був залучений до переговорної групи щодо України, попри те, що він не має формальної посади.
У статті Financial Times зятя Трампа називають "general-policy fixer" — людиною, яку залучають до переговорів, коли потрібно просунути складні міжнародні угоди та знайти нестандартні рішення у важких ситуаціях.
