До 44 років став мільярдером: що відомо про зятя Трампа Кушнера і як він виглядає (фото)

Сьогодні, 2 грудня, у Москві відбувається зустріч президента Росії Володимира Путіна з особистими представниками лідера США. Крім Стівена Віткоффа в ній бере участь і зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Раніше він обіймав посаду його старшого радника.

Що відомо:

Зять Трампа, не маючи формальної посади, вирушив до Путіна на переговори задля просування мирної угоди РФ з Україною

Джаред Кушнер є чоловіком Іванки Трамп. Після роботи в адміністрації президента США він створив фірму Affinity Partners і заробив мільярд

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Джаред Кушнер та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти з його життя та кар’єри.

Хто такий Джаред Кушнер і що про нього відомо

Джаред Кушнер народився 10 січня 1981 року у забезпеченій єврейській родині у Нью-Джерсі. Його батько був успішним забудовником. Джаред здобув освіту в Гарварді, а потім у Нью-Йоркському університеті.

Джаред Кушнер, Фото: Getty Images

У 2009 році Кушнер одружився з дочкою майбутнього президента США Іванкою Трамп. У них народилося троє дітей.

Джаред Кушнер з Іванкою Трамп та дітьми, Фото: Getty Images

У 2016 році Джаред активно включився в політику Дональда Трампа і став фактично одним із ключових організаторів та стратегів його передвиборчої кампанії.

Джаред Кушнер був старшим радником Трампа, Фото: Getty Images

Після перемоги Трампа Кушнер отримав посаду його старшого радника. І одними з його ключових заслуг стали "угоди Авраама", підписані 2020 року у Вашингтоні. Вони відкрили шлях до нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав.

ЗМІ зазначали, що без його особистих зусиль, нетипових рішень та прямого доступу до Трампа аналогічні угоди могли б виявитися неможливими.

Він — надійний радник упродовж усієї кампанії та перехідного періоду. Я пишаюся, що він займає ключову керівну роль у моїй адміністрації Дональд Трамп

У 2021 році Кушнер пішов з адміністрації Білого дому і зосередився на бізнесі. Він став власником компанії Affinity Partners, орієнтованої на інвестиції на Близькому Сході, Ізраїлі та інших регіонах.

Джаред Кушнер до 44 років став мільярдером, Фото: Getty Images

За оцінками ЗМІ, до 44 років статки Джареда перевищили мільярд доларів. Доходи Кушнера подвоїлися за роки президентства його тестя.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп, Фото: Getty Images

Зараз Джаред Кушнер повернувся до зовнішньої політики й був залучений до переговорної групи щодо України, попри те, що він не має формальної посади.

У статті Financial Times зятя Трампа називають "general-policy fixer" — людиною, яку залучають до переговорів, коли потрібно просунути складні міжнародні угоди та знайти нестандартні рішення у важких ситуаціях.

Як виглядає Джаред Кушнер, Фото: Getty Images

