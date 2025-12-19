Рус

Путін зізнався, що закоханий. З ким йому приписували романи і як виглядають його фаворитки

Тетяна Кармазіна
Путін та його коханки Новина оновлена 19 грудня 2025, 16:58
Путін та його коханки. Фото Колаж "Телеграфу"

Вони різко розбагатіли під час його перебування при владі

Президент Росії Володимир Путін, підбиваючи "підсумки року" у Москві 19 грудня, заявив, що "закоханий". "Телеграф" згадав, з ким російському диктатору приписували романи і що відомо про його коханок.

Що потрібно знати:

  • Особисте життя Путіна залишається однією з закритих і обговорюваних тем у Росії
  • ЗМІ приписують йому стосунки з чемпіонками, мільйонерками та молодими спортсменками
  • Кожні кілька років у публічному полі з’являється нова "фаворитка"

Після офіційного розлучення Путіна з Людмилою Шкребньовою у 2013 році, особисте життя російського диктатора стало об’єктом для чуток. Офіційний Кремль незмінно заявляє, що голова Кремля "одружений з Росією", проте 19 грудня він, на питання пропагандистки, заявив, що закоханий.

"Таємна сім’я" і спільні діти

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва залишається головною фігурою у чутках про особисте життя Путіна ще з 2008 року. Попри численні спростування, ЗМІ регулярно публікують розслідування про "палаци" Кабаєвої та її можливу роль матері його дітей.

Путін дружина Аліна Кабаєва
Путін придивився до Кабаєвої ще 2008 року
Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва зараз

Мільйонерка з Петербурга

Історія Світлани Кривоногих стала публічною 2020 року після розслідування видання "Проєкт". Колишній прибиральниці, яка раптово стала власницею частки в банку "Росія" та елітної нерухомості, приписують роман з Путіним наприкінці 90-х і на початку 2000-х.

Світлана Кривоногих коханка Путіна
Світлана Кривоногих

Її дочка, Єлизавета Кривоногих (відома як Луїза Розова), має вражаючу зовнішню схожість із президентом. У 2025 році ЗМІ повідомляли про життя Єлизавети в Парижі та її неоднозначні висловлювання про "людину, що зруйнувала її життя".

Світлана Кривоногих дочка Єлизавета Путіна Луїза Розова
Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета

Нова стара "фаворитка"

У 2024-2025 роках на перший план вийшла голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Чутки про її особливий статус підігріваються її активною публічною діяльністю та схожістю типажу з попередніми "пасіями" президента. У мережі часто обговорюють, що раптово вона нібито змінила Аліну Кабаєву у ролі головної фаворитки. Вже в листопаді 2025 року стало відомо, що Мізуліна та російський співак-пропагандист Shaman одружилися в окупованому Донецьку.

Катерина Мізуліна Путін
Катерина Мізуліна

"Міс Кувалда"

У 2015 році приводом для пліток стала поява Путіна на турнірі з бойового самбо в Сочі в компанії абсолютної чемпіонки світу з боксу Наталії Рагозіної, яка має спортивне прізвисько "Кувалда". Преса відзначила їхнє невимушене спілкування, проте продовження ця історія у вигляді серйозних доказів не отримала.

Наталія Рагозіна Путін
Наталія Рагозіна та Путін

Юна любителька допінгів

У 2024-2025 роках, на тлі допінгового скандалу та усунення Каміли Валієвої від змагань, її ім’я також почало спливати в контексті особистого життя президента. Чутки підживлювалися тим, що Путін публічно висловлював підтримку спортсменці, якій лише 19 років, а також її появою на різних офіційних заходах. У ЗМІ її ім’я стало асоціюватися з потенційною "новою фавориткою".

Путін Каміла Валієва
Путін та Каміла Валієва

Молода заміна Кабаєвої

Чутки навколо 23-річної фігуристки Аліни Загітової посилилися після її тріумфу на Олімпіаді 2018 року. Її стрімке кар’єрне зростання — від ведучої на Першому каналі до учасниці дорогих льодових шоу — стало приводом для порівняння з Кабаєвою.

Путін Аліна Загітова
Путін та Аліна Загітова

На відміну від російського президента, український нардеп Юлія Тимошенко перебуває у багаторічному шлюбі з одним чоловіком. Раніше ми писали, що відомо про Олександра Тимошенко.

