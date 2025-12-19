Путін зізнався, що закоханий. З ким йому приписували романи і як виглядають його фаворитки

Вони різко розбагатіли під час його перебування при владі

Президент Росії Володимир Путін, підбиваючи "підсумки року" у Москві 19 грудня, заявив, що "закоханий". "Телеграф" згадав, з ким російському диктатору приписували романи і що відомо про його коханок.

Що потрібно знати:

Особисте життя Путіна залишається однією з закритих і обговорюваних тем у Росії

ЗМІ приписують йому стосунки з чемпіонками, мільйонерками та молодими спортсменками

Кожні кілька років у публічному полі з’являється нова "фаворитка"

Після офіційного розлучення Путіна з Людмилою Шкребньовою у 2013 році, особисте життя російського диктатора стало об’єктом для чуток. Офіційний Кремль незмінно заявляє, що голова Кремля "одружений з Росією", проте 19 грудня він, на питання пропагандистки, заявив, що закоханий.

"Таємна сім’я" і спільні діти

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва залишається головною фігурою у чутках про особисте життя Путіна ще з 2008 року. Попри численні спростування, ЗМІ регулярно публікують розслідування про "палаци" Кабаєвої та її можливу роль матері його дітей.

Путін придивився до Кабаєвої ще 2008 року

Аліна Кабаєва зараз

Мільйонерка з Петербурга

Історія Світлани Кривоногих стала публічною 2020 року після розслідування видання "Проєкт". Колишній прибиральниці, яка раптово стала власницею частки в банку "Росія" та елітної нерухомості, приписують роман з Путіним наприкінці 90-х і на початку 2000-х.

Світлана Кривоногих

Її дочка, Єлизавета Кривоногих (відома як Луїза Розова), має вражаючу зовнішню схожість із президентом. У 2025 році ЗМІ повідомляли про життя Єлизавети в Парижі та її неоднозначні висловлювання про "людину, що зруйнувала її життя".

Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета

Нова стара "фаворитка"

У 2024-2025 роках на перший план вийшла голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Чутки про її особливий статус підігріваються її активною публічною діяльністю та схожістю типажу з попередніми "пасіями" президента. У мережі часто обговорюють, що раптово вона нібито змінила Аліну Кабаєву у ролі головної фаворитки. Вже в листопаді 2025 року стало відомо, що Мізуліна та російський співак-пропагандист Shaman одружилися в окупованому Донецьку.

Катерина Мізуліна

"Міс Кувалда"

У 2015 році приводом для пліток стала поява Путіна на турнірі з бойового самбо в Сочі в компанії абсолютної чемпіонки світу з боксу Наталії Рагозіної, яка має спортивне прізвисько "Кувалда". Преса відзначила їхнє невимушене спілкування, проте продовження ця історія у вигляді серйозних доказів не отримала.

Наталія Рагозіна та Путін

Юна любителька допінгів

У 2024-2025 роках, на тлі допінгового скандалу та усунення Каміли Валієвої від змагань, її ім’я також почало спливати в контексті особистого життя президента. Чутки підживлювалися тим, що Путін публічно висловлював підтримку спортсменці, якій лише 19 років, а також її появою на різних офіційних заходах. У ЗМІ її ім’я стало асоціюватися з потенційною "новою фавориткою".

Путін та Каміла Валієва

Молода заміна Кабаєвої

Чутки навколо 23-річної фігуристки Аліни Загітової посилилися після її тріумфу на Олімпіаді 2018 року. Її стрімке кар’єрне зростання — від ведучої на Першому каналі до учасниці дорогих льодових шоу — стало приводом для порівняння з Кабаєвою.

Путін та Аліна Загітова

