Як виглядали новорічні гірлянди в СРСР і скільки вони коштували (фото)

Новорічні гірлянди існують з 40-х років

Сьогодні прилавки магазинів рясніють різноманітними гірляндами: світлодіодні, проєкційні, музичні. А в радянські часи вибір був набагато скромнішим. Електричні прикраси були справжньою розкішшю і предметом гордості кожної родини.

Перша вітчизняна ялинкова гірлянда з'явилася ще 1938 року. Тоді вона мала назву "ЙОД-1" і була справжньою технічною новинкою. Зразки тих років нині є колекційними раритетами. Наприклад, гірлянди 1955 року на аукціонах коштують тисячі гривень.

Популярні моделі радянської доби

Серед найвідоміших гірлянд того періоду можна назвати:

"Малютка" — 20 лампочок потужністю 220 Вт. Коштувала всього 5 рублів. Нині колекціонери готові платити до кілька тисяч за такий екземпляр.

Гірлянда "Малютка"

Окрім "Малютки", популярними були й інші моделі. "Сніжинка" з'явилася в середині 80-х років і також коштувала 5 карбованців.

Гірлянда "Сніжинка"

Цікавою була й гірлянда "Сюрприз" 1979 року — 20 послідовно з'єднаних світильників у формі свічок з прищіпками.

Першими гірляндами ялинкового типу були "ЁГ-1". Крім самих лампочок, вони мали ще кріплення до гілок ялинки. Вони виглядали так:

"ЁГ-1" гірлянда

Ялинкова гірлянда "Мішок" також коштувала 5 рублів. Такі були популярні у 70-х.

Унікальною була гірлянда "Райдуга-1" або "Ліхтарики", випущена в період 1971-1992 років. Її форма у вигляді ліхтариків вирізнялася серед інших моделей.

"Райдуга-1" або "Ліхтарики"

Не менш цікавою була й гірлянда "Кулі. Глобус" від Подільського кабельного заводу, що випускалася з 1951 по 1971 роки.

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