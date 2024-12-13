Забери руки, це на Новий рік: 5 найдефіцитніших новорічних продуктів у СРСР

Сьогодні ці продукти може дозволити собі кожен

Ні для кого не секрет, що в СРСР був великий дефіцит товарів. Однак мало хто здогадується, що підготовка до Нового року на той час перетворювалася на справжній "квест", а дістати смачні продукти до столу було майже нереально.

У зв’язку з загальним дефіцитом до свята Нового року тоді починали готуватися заздалегідь. Приблизно з листопада люди намагалися поступово заповнювати холодильник дефіцитними "делікатесами", які вдавалося "дістати" під час багатогодинних пошуків "викинутого" товару та стоянням у чергах.

Які продукти до Нового року були у дефіциті за часів СРСР

У "застійні" 1970-80-ті роки виник суттєвий дефіцит на більшість якісних товарів, які мали підвищений попит у громадян. Люди заздалегідь починали готуватися до Нового року і поступово заповнювали холодильник дефіцитним товаром.

А якщо у дітей виникало бажання щось спробувати раніше, то від батьків вони чули легендарну фразу — "Не чіпай, це на Новий рік!"

"Телеграф" розповідає про найдефіцитніші товари, які в СРСР всі прагнули роздобути до новорічного столу.

Мандарини

Сьогодні важко уявити святковий стіл без цього цитрусу, який став справжнім символом Нового Року. Різниця лише в тому, що зараз кожен із нас може собі дозволити цей фрукт, а от у той час із цим було набагато складніше.

Мандарини вважалися дефіцитом, як і банани. За ними шикувалися величезні черги і перед початком зимових свят на них починалося справжнє "полювання".

Сервелат

Ще один атрибут святкового столу, який викладали нарізкою на тарілку, можна було "дістати" лише за блатом або в продуктовому наборі. Йдеться про сервелат.

Його висока ціна від 4 до 7 рублів за кг нікого не відштовхувала, але знайти його було не так просто. Цю "елітну" ковбасу постачали з Фінляндії, а продавали "палками" — не більше однієї в руки.

Цікаво, що спеціально до Олімпіади-80 на деякий час у продажу з’явилася нарізка фінського сервелату у вакуумній упаковці

Цукерки "Пташине молоко"

Цукерки з повітряного суфле, политого шоколадом, під назвою "Пташине молоко", з’явилися в СРСР у 1960-ті роки на основі польського аналога.

Ласощі так сподобалися радянським громадянам, що незважаючи на його виробництво різними фабриками по всьому Союзу, цукерки все одно було проблематично дістати.

Коштували вони близько шести рублів і вважалися "дефіцитом". Однією з причин, що обмежували виробництво, був дефіцит натурального агар-агару.

Майонез

Майонез "Провансаль", без якого не приготувати традиційні салати "Олів’є", "Мімозу" та "Шубу", у радянські роки продавався у скляних банках, а пізніше у пластикових стаканчиках по 250 грам за ціною 40-45 копійок і був великим дефіцитом.

За ним вставали в чергу всією родиною і були готові чекати кілька годин. Коли майонез "викидали", люди намагалися їм запастися на кілька місяців.

Тому майонез берегли в холодильнику для найбільш значущих свят і нікому не дозволялося їсти його просто так.

Консервований горошок

За ще одним незмінним інгредієнтом для традиційного новорічного салату "Олів’є", консервованим зеленим горошком у бляшаних банках фірми "Globus", теж треба було неабияк побігати.

Його імпортували з Угорщини, а перед головним святом попит на нього неодноразово зростав. Тому полювання за консервованим горошком велося з початку листопада.

Нагадаємо, в СРСР дефіцит був поширеним явищем, що стосується майже всіх сфер життя, у тому числі і харчових продуктів. Проте навіть за часів тотальної нестачі деякі люди, які мають засоби, вплив та зв’язки, могли дозволити собі преміальні продукти, недоступні більшості.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які подарунки на Новий рік дарували у СРСР. На той час новорічні подарунки для дітей були особливим символом свята.