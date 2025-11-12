Новорічний раритет: ялинкові іграшки часів СРСР продають за шалені гроші (фото)

У Радянському Союзі Новий Рік вважався найголовнішим святом і ялинкові прикраси тих часів досі зберігаються у багатьох родинах, які можна вигідно продати

Не так багато часу залишилося до різдвяних та новорічні свята, під час яких прийнято прикрашати ялинку. Деякі українці користуються нагодою та виставляють на продаж тематичні "урочисті" раритети, які якимось чином збереглися вдома.

Зокрема, одним з таких майданчиків, де можна спробувати продати ретро-речі, стала платформа онлайн-оголошень OLX. "Телеграф" знайшов продавця, який представляє одразу декілька наборів іграшок.

"Продам новорічні іграшки часів СРСР", — йдеться у пропозиції.

Наразі в асортименті є 4 набори іграшок. Власник показав, як виглядає цей "скарб". На фото помітно, що у чотирьох різних коробках зберігаються, здається, прикраси з різних комплектів та наборів. Зокрема, різноманітні кулі, шишки, дзвоники тощо.

Набор №1

Набор №2

Набор №3

Набор №4

Ціна за коробку встановлена у 800 грн, тобто 3200 грн за увесь асортимент іграшок. Це становить приблизно 75 доларів США.

