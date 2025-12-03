Дякувати "когось" чи "комусь": як правильно висловити вдячність українською

Словники вказують на єдину правильну форму

Наша мова багата на відмінки й відмінювання, які часом ставлять у глухий кут навіть грамотних людей. І ось один із таких випадків – як правильно дякувати — когось чи комусь?

Це питання виникає частіше, ніж здається. "Телеграф" розповідає, який варіант відповідає нормам української мови.

За даними "Словника української мови", дієслово "дякувати" вживається з давальним відмінком. Це означає, що правильно говорити саме "дякувати комусь", а не "когось".

Давальний відмінок відповідає на питання "кому?" або "чому?". Наприклад: дякувати матері, дякувати долі, дякувати друзям. Варіант "дякувати когось" (знахідний відмінок) є помилковим і не відповідає нормам української мови.

Тлумачення слова "дякувати"

Ще одна поширена помилка – словосполучення "велике дякую". Українське слово "дякую" за частиною мови є дієсловом, а дієслова в нашій мові не поєднуються з прикметниками. Тому казати "велике дякую" неправильно – це калька з російської мови.

Замість "велике дякую" варто говорити "красно дякую" або перебудувати речення, використовуючи конструкцію "красно дякувати".Також можна сказати "щиро дякую", "сердечно дякую", "уклінно дякую" або просто "спасибі".

Українська мова пропонує багато способів висловити вдячність. Можна говорити "дякую від усієї душі", "щиросердно дякую", "файно дякую" або "ґречно дякую". Усі ці варіанти є правильними й природними для нашої мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно вітатися українською в різний час доби. Є деякі тонкощі, які слід запам’ятати.