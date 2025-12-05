"Я рахую, що…" — це калька. Як українською сказати правильно

Виправити помилку легше, ніж здається

Українська мова не любить кальок. Але ми їх усе одно чіпляємо з російської, навіть не замислюючись. А потім дивуємося, чому наша мова звучить якось не так.

Одна з найпоширеніших помилок — фраза "Я рахую, що…". Її можна почути скрізь: на вулиці, в офісі, навіть з трибуни Верховної Ради. Проте це калька, яка спотворює українську мову. "Телеграф" розповідає, як правильно висловлювати свою думку.

Що не так з "рахувати"

Дієслово "рахувати" в українській мові має конкретне значення. Воно означає "називати числа в послідовному порядку; визначати кількість, суму". Тобто це слово стосується виключно математичних операцій і підрахунків.

Однак у повсякденному мовленні українці часто використовують фразу "Я рахую, що…" у значенні "Я вважаю, що…". Це і є помилкою, яка виникла через калькування з російської мови. У російській мові "считать" справді має обидва значення — і підраховувати, і думати.

Коли "рахувати" використовують правильно

Це дієслово можна вживати, коли йдеться про підрахунки або лічбу. Наприклад:

Я рахую решту і розумію, що мені бракує 20 гривень.

Дитина вже вміє рахувати до десяти.

Я рахую гроші після закриття каси.

У всіх цих випадках ми маємо на увазі саме числа, кількість, суму — тобто математичні дії.

Як правильно висловлювати думку

Коли потрібно передати свою позицію, думку чи оцінку, українська мова пропонує кілька варіантів:

Я вважаю , що це правильне рішення.

, що це правильне рішення. Я думаю , що треба почати цю справу.

, що треба почати цю справу. Я гадаю , що це спрацює.

, що це спрацює. Я міркую, що варто спробувати інакший підхід.

Усі ці варіанти коректні і природні для української мови. Вони не є калькою і відповідають нормам слововживання.

Звідки взялася помилка

Фраза "Я рахую, що…" потрапила в українську мову через тісні контакти з російською. У російській "считать" означає і підраховувати, і думати. Українці несвідомо перенесли це подвійне значення на своє рідне слово "рахувати".

Проте словники слововживання чітко вказують: дієслово "рахувати" має вживатися тільки в прямому значенні. Для вираження думки існують інші слова — вважати, думати, гадати, міркувати.

Помилки — це нормально

Останніми роками кількість носіїв української мови стрімко зросла. Багато людей перейшли на державну і вчаться нею розмовляти. Помилки при цьому неминучі — вони трапляються навіть у досвідчених носіїв.

Головне — не боятися говорити українською і поступово виправляти неточності. Перегляд програм державною, читання книжок і побутове спілкування допомагають покращити знання мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вислів "я приймаю рішення". Так говорити не варто — українською це звучить інакше.