Не кажіть "нема за що": як правильно відповісти на слова вдячності

Є кілька влучніших варіантів

У відповідь на "дякую" більшість автоматично каже "нема за що". Чи є з цим проблема? Ні. Але є нюанс. Ця фраза — розмовна, не завжди найбільш доречна і, до того ж, прямий аналог російського "не за что".

Українська мова має інші, природніші формули ввічливості, які звучать тепліше. "Телеграф" пояснює, коли "немає за що" цілком нормально, а коли краще обрати інший варіант.

Фраза "нема за що" в українській мові правильна, проте це розмовний варіант, який поступається іншим формулюванням за стилістикою та точністю.

Найкращими відповідями на "дякую" вважаються "будь ласка", "на здоров'я" або "був радий допомогти". Причина проста — вираз "нема за що" може означати зовсім інше: щось робити даремно або без вагомої причини.

Цей вираз правильний у двох випадках. Перший — як пряма відповідь на подяку, хоча тут краще підійдуть синоніми. Другий — у значенні "даремно" чи "марно", наприклад: "немає за що переживати" або "немає за що це робити". Тому у відповідь на подяку фраза може звучати так, ніби вчинок не вартий уваги або був пустим. У таких випадках природніше замінити її іншими формами.

Словники та посібники з мовного етикету подають низку коректних відповідей на слова вдячності. Найуніверсальніші варіанти: "будь ласка", "прошу", "на здоров’я", "радий/рада допомогти", "завжди до послуг", "звертайтеся". Вони не применшують значення подяки та звучать доречніше в офіційному або нейтральному спілкуванні.

