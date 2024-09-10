Перестаньте говорити "Добрий ранок": як правильно вітатися українською в різний час доби

Є деякі тонкощі, які слід запам’ятати

В українській мові є безліч способів привітати людину. Все залежить від часу доби, ситуації, рівня спілкування тощо. Однак навіть у звичному всім "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає.

Детально про це розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс на своїй сторінці в Instagram. Вона пояснила, як говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не робити помилок.

Єдині три правильні форми привітання:

"Доброго ранку!"

"Добрий день!"

"Добрий вечір!"

Зазначається, що багато хто нерідко говорить "Доброго дня" або "Доброго вечора". Однак, це помилка. Ці фрази доречно використовувати тільки в побажаннях, наприклад: "Зичу доброго дня" або "Бажаю доброго вечора".

Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".

Які ще привітання можна використовувати замість стандартного "привіт":

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радій вас бачити!

Радій вас вітати!

Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати "лестничная площадка" українською мовою. Є важливе правило, яке потрібно запам’ятати кожному.