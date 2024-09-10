Перестаньте говорити "Добрий ранок": як правильно вітатися українською в різний час доби
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Є деякі тонкощі, які слід запам’ятати
В українській мові є безліч способів привітати людину. Все залежить від часу доби, ситуації, рівня спілкування тощо. Однак навіть у звичному всім "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає.
Детально про це розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемеріс на своїй сторінці в Instagram. Вона пояснила, як говорити стандартні фрази при вітанні, щоб не робити помилок.
Єдині три правильні форми привітання:
- "Доброго ранку!"
- "Добрий день!"
- "Добрий вечір!"
Зазначається, що багато хто нерідко говорить "Доброго дня" або "Доброго вечора". Однак, це помилка. Ці фрази доречно використовувати тільки в побажаннях, наприклад: "Зичу доброго дня" або "Бажаю доброго вечора".
Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".
Які ще привітання можна використовувати замість стандартного "привіт":
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радій вас бачити!
- Радій вас вітати!
- Здрастуйте!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати "лестничная площадка" українською мовою. Є важливе правило, яке потрібно запам’ятати кожному.