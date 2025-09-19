Не мали будинку, взуття та одягу: ці українські прізвища давали справжнім біднякам

Їхня потреба настільки була очевидна, що таке прізвище їм і дали

Кожне українське прізвище може багато розповісти про людину, описати якісь відмінні риси її предків, їхнє становище у суспільстві чи характер. Так, деякі прізвища в давнину могли дати тільки дуже мудрим і шановним людям, тоді як інші давали людям, які мали труднощі навіть із житлом та одягом.

"Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Босій, Босак, Босенко – носії цього прізвища колись не мали навіть взуття.

Розповсюдження прізвища Босенко в Україні

Бурлака — безпритульний, безземельний, безрідний, вічний наймит.

Розповсюдження прізвища Бурлака в Україні

Гета, Гетало, Гетенко – так колись говорили про стареньку і замучену працею конячку. Також так могли називати і бідняка, у якого вона жила.

Розповсюдження прізвища Гета в Україні

Голик, Голиш, Голяк – це прізвище могли дати людині, яка була настільки бідною, що в неї іноді навіть не було чим прикрити тіло.

Поширення прізвища Голик в Україні

Дерновий – той, хто отримав це прізвище, міг бути дуже бідним і жити у землянці, вкритій дерном.

Розповсюдження прізвища Дерновий в Україні

Калюжний — таке прізвище міг отримати той, у дворі якого утворилася калюжа, яка всім набридла.

Розповсюдження прізвища Калюжна в Україні

Капара — це прізвище з’явилося від слова "капарити", тобто жити убого, у злиднях.

Розповсюдження прізвища Капара в Україні

Кубрак, Кубраков – так говорили про бідолаху та бідняка, якому не таланило по життю.

Поширення прізвища Кубрак в Україні

Нетяга — означає бурлака бездомний. Так у давнину називали козацьку голоту.

Розповсюдження прізвища Нетяга в Україні

Нечволод — напевно, це прізвище отримала колись людина благородна, але збідніла, незаможна, яка не володіла ніяким майном.

Поширення прізвища Нечволод в Україні

Нужденко – від слова нужда.

Поширення прізвища Нужденко в Україні

