Без усмішки не вимовите. Яке українське прізвище звучить ніби образа

Найбільше його носіїв проживають у Полтавській області

В Україні є чимало кумедних прізвищ, які змусять посміхнутися. Серед них родове ім'я Дохлик, яке носять понад два десятки українців

За даними сайту "Рідні" в Україні проживає 22 носії прізвища Дохлик та п'ятеро людей, на прізвище Дохлік.

Найбільше людей з родовим ім'ям Дохлик живуть на Полтавщині. Найбільш поширені імена серед них — Петро та Марія.

Карта розповсюдження прізвища Дохлик

А от носії прізвища, що відрізняється лише однією буквою — Дохлік, живуть на Донеччині (4 людей) та на Чернігівщині (одна людина). Найбільш розповсюджені імена серед них Геннадій та Ірина.

Карта розповсюдження прізвища Дохлік

Як могло виникнути прізвище Дохлик

Точних відомостей, як виникло це прізвище немає, але можна припустити, що найімовірніше це родове ім'я походить від прізвиська, пов’язаного з зовнішністю чи здоров’ям людини ("кволий", "худий"). Також чимало українських прізвищ походять від прізвиськ із гумористичним підтекстом. Тож Дохлик міг бути іронічною кличкою, яка закріпилась за потомками людини, яка його отримала.

Наголошуємо, прізвище не може бути приводом для насмішок. Матеріал "Телеграфа" має виключно розважальний та пізнавальний характер — ми з повагою ставимося до людей, їхніх прізвищ та інших особливостей.

