Такі прізвища в давнину давали надто самовпевненим та самозакоханим українцям (список)

Тисячі українців досі мають такі прізвища

Не секрет, що українські прізвища з’явилися не просто так, як правило, їх давали у зв’язку з родом діяльності людини, або ж за її відмінними прикметами. Наприклад, деякі прізвища могли давати тільки дуже розумним, мудрим і шановним людям, тоді як інші прізвища давали людям дуже впевненим у собі та самозакоханим.

"Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Божко – у народі так могли називати дуже самовпевнену та самозакохану людину. Понад 9 тисяч українців на сьогоднішній день носять це прізвище.

Поширення прізвища Божко в Україні

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк — це прізвище з’явилося від застарілого слова "гергель", яке означало колись "гусак". Його у давні часи могли дати людині впевненій у собі, хвалькуватій і нахабній, як гусак. На сьогоднішній день ці прізвища носять лише кілька тисяч осіб.

Поширення прізвища Гергель в Україні

Дундук – так колись називали індика чи індійського півня, і це прізвище теж могло колись дістатись людині пихатій, самозакоханій та самовпевненій. Це прізвище зараз носять лише 433 особи.

Поширення прізвища Дундук в Україні

Індик, Індиченко – такі прізвища швидше за все давали людям дуже самовпевненим та надутим, начебто індик. Ці прізвища зараз в Україні носять лише кілька сотень людей.

Поширення прізвища Індик в Україні

Кокош, Кокоша, Кокошко – ці прізвища з’явилися від слова "кокош", яким називали півнів. Вони могли належати людям гордим собою, надутим, пихатим. На сьогоднішній день різні форми цих прізвищ носять сумарно кілька тисяч осіб.

Поширення прізвища Кокош в Україні

Коровай — це прізвище виникло від назви хліба, який прикрашали до весілля. Так могли називати самозакохану людину, яка мала сильне почуття власної гідності. Наразі це прізвище носять менше 800 осіб в Україні.

Поширення прізвища Коровай в Україні

Нетреба, Нетребко, Нетребовський – ці прізвища в давнину могли дати тим, хто був дуже незалежним, самовпевненим, і міг часто казати, що йому нічого ні від кого "не треба". Ці прізвища зараз мають кілька тисяч українців.

Поширення прізвища Нетреба в Україні

