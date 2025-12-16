З прийдешнім роком Коня! Смішні та оригінальні тости для сім’ї, друзів і колег

Розважте свою компанію прикольними побажаннями на Новий рік

Скоро Новий рік, і настав час підготувати веселі та дотепні тости, які піднімуть настрій у будь-якій компанії. Нехай кожне побажання перетворять свято на незабутній вечір сміху та радості.

Тости — важливий елемент новорічного застілля, бо вони допомагають поділитися гарним настроєм, висловити теплі слова та зробити свято по-справжньому душевним.

"Телеграф" підготував добірку новорічних тостів для будь-якої компанії! Ваші побажання змусять гостей аплодувати стоячи.

Новорічні тости для сім’ї

За те, щоб наша сім’я була як новорічна ялинка: міцно стояла на ногах, росла до небес, і щоб кожен її вогник символізував нашу любов та підтримку один одного!

***

Мої дорогі, найрідніші з Новим роком Вас! Ви — частинки моєї душі, і я щиро кожному бажаю бути щасливим у цьому світі. Нехай біда не торкається нашого дому, лише любов і турбота панує в нашій родині, а ми завжди все будемо один в одного!

***

Тости на Новий рік

Дорога і найкраща моя родина! Прийміть від мене найтепліші привітання з Новим роком! Дуже всіх вас люблю! Бажаю кожному з вас здійснення бажань та гарного настрою. Будьте дружні, цінуйте та поважайте один одного.

***

Новий рік – це тепле сімейне свято! Свято затишку та гармонії, передчуття чогось світлого та чарівного. Тож нехай наша сім’я буде завжди міцною та люблячою, а Новий Рік принесе лише гарні враження.

Новорічні тости для друзів

Навіть якщо сьогодні хтось впаде обличчям у салат, нічого страшного, адже з овочів виходять чудові маски, які омолоджують шкіру! І нехай в новому році всі, хто тут сьогодні зібрався, мають чудовий вигляд і завжди залишаються на позитиві у будь-яких ситуаціях!

***

Кажуть, в одну річку не можна увійти двічі — так само неможливо двічі пережити один і той самий Новий рік. Тому, дорогі друзі, проживім цю новорічну ніч яскраво, весело та незабутньо — щоб увесь 2026-й згадувати це з посмішкою!

***

Новорічні тости 2026

Нехай ці нові 365 днів стануть кращими за всі минулі, нехай нові 12 місяців подарують надію та впевненість у світлому майбутньому, а кожна хвилина життя буде яскравішою, радісною та веселішою. З Новим Роком!

***

Піднімемо келихи за рік Коня 2026 — рік швидкості, сміливості та натхнення! Нехай він забере далеко всі наші тривоги, залишивши лише світлі надії, теплі зустрічі та добрі зміни. Бажаю, щоб у цей рік Коня кожен ваш крок був упевненим, а кожен поворот долі — на краще!

Новорічні тости для колег

З новим роком! За те, щоб дедлайни були такими ж м’якими, як новорічні подушки, а премії – такими ж великими, як наші амбіції!

***

Бажаю в рік Коня, щоб ми жили, як породисті скакуни, а не орали, як коні, нехай удача мчить до нас галопом, гроші пасуться поряд, а кохання не брикається!

***

Новорічні тости для колег

Ну що, колеги, вип’ємо за наші майбутні успіхи та яскраве життя! Нехай усе йде своєю чергою, але тільки в правильному напрямку!

***

Шановні колеги! Пропоную випити за те, щоб все в Новому році було злагоджено і стабільно: затишок у домі, міцне здоров’я, багато планів для відпочинку, і нові успіхи в робочих справах.

Смішні новорічні тости

Вип’ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!

***

Новорічні тости для друзів

Піднімемо келихи за Новий рік Коня! Нехай він мчить у наше життя з вітром удачі, обганяє всі турботи й приносить стільки радості, що нам навіть сідла не вистачить!

***

Піднімемо келихи за свято! Нехай у новому році всі наші помилки старого року стануть смішними історіями, а удача, радощі та смачна їжа будуть з нами щодня!

