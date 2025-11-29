Символ Різдва, що приносить удачу. У листопаді цвіте "вифлеємська зірка", як вона виглядає і скільки коштує (фото)
-
-
Пуансетія асоціюється з успіхом, сімейним теплом і позитивною енергією
Зараз осінь м’яко поступається місцем зимі, а природа завмирає в очікуванні спокою. І все ж деякі рослини продовжують цвісти, нагадуючи нам про свою живу красу. Провісником різдвяних свят вважається у народі "вифлеємська зірка", так само відома як пуансетія.
Що потрібно знати:
- Пуансетія цвіте у період зимових свят, а її яскраві приквітки нагадують зірку
- Квітка приносить у дім затишок, щастя та допомагає покращити настрій
- Рослина проста у догляді і доступна за ціною для кожного українця
Пуансетія, або молочай-різдвяний (Euphorbia pulcherrima) цвіте з листопада до грудня — якраз у період зимових свят. Червоні верхівки рослини — це зовсім не квіти, а перетворені листя-приквітки, які можуть бути червоними, рожевими або білими.
У природному середовищі пуансетія, родом з Мексики, виростає у високий, до чотирьох метрів, вічнозелений кущ, тоді як кімнатні різновиди залишаються компактними. Оскільки рослина цвіте на Різдво, а її приквітки нагадують зірку, її називають різдвяною або вифлеємською зіркою.
Пуансетія: як залучити удачу, достаток і щастя
Червона пуансетія здавна асоціюється з потужною позитивною енергією та символізує сімейний затишок та достаток. "Різдвяна зірка" має безліч корисних властивостей: вона зміцнює сімейні зв’язки, допомагає у навчанні та розвиває творчі здібності.
Крім того, квітка покращує загальне самопочуття, підвищує настрій та працездатність, допомагає справлятися з сумом, притягує фінансовий добробут, захищає від пристріту та негативних думок, а також відлякує токсичних людей.
Скільки коштує і як доглядати
Пуансетія віддає перевагу західним або східним вікнам, не любить прямих сонячних променів і протягів. Оптимальна температура для її росту — +18-25 °C, під час цвітіння — +16-14 °C, а період спокою — +14-12 °C. Влітку полив має бути рясним, а взимку його скорочують, щоб грунт був злегка вологим. Після того як пуансетія зацвіте, її потрібно обприскувати теплою відстояною водою.
У мережі продають різні види "різдвяної зірки", але всім вона по кишені. Вартість рослини в горщику стартує від 200 гривень та вище.
У церковному календарі за новим стилем вже розпочався Різдвяний піст. Раніше "Телеграф" писав, чому українці відзначають Різдво двічі на рік.