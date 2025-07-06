"З видом на шахеди": креативна реклама квартири в Одесі повеселила мережу (відео)

Чесність рієлтора порадувала мережу

У будь-якій роботі, яка орієнтована на клієнтів, завжди важливо мати почуття гумору. Навіть якщо йдеться про продаж квартири в Одесі у воєнний час.

Очевидно один із агентів, фішку зрозумів, оскільки дуже чесно розповів про всі "переаваги" об’єкта, який йому було доручено продати. Кадри з’явилися в telegram-каналі "Ху**а Одеса".

Як видно на відео, чоловік стоїть на балконі, а потім раптово починає розповідати з характерним південним акцентом про те, як звідти добре видно все, що пролітатиме поряд.

"Літаки летять, літаки сідають, шахеди летять, балістика летить", — з емоціями розповів чоловік.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Річ у тому, що йдеться про квартиру, яка знаходиться у ЖК Простір на Радісній, що у Хаджибейському районі. Вікна будівлі виходять прямо на міжнародний аеропорт. Тому напевно в цьому районі буде "злегка шумно" не лише у воєнний час, а й у мирний час.

Відео обривається, коли агент починає перераховувати переваги квартири. Однак на ОЛХ можна знайти інформацію про те, що квартири в цьому ЖК починаються від 1,5 мільйона гривень, а верхня стеля може бути вищою за 3 мільйони. Втім, можна купити й крихітні квартирки на 20-30 квадратів за 700-800 тисяч, однак у цьому випадку вони будуть без ремонту.

Користувачі мережі своєю чергою працю агента оцінили і визнали, що в об’єкті все-таки є свій шарм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові за шалені гроші продають убиту малосімейку з пліснявою.