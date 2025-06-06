Маск видав головну таємницю Трампа? Що таке "списки Епштейна" і чому це величезний скандал

За розглядом справи, в якій фігурують "списки Епштейна" стежить весь світ

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, який раніше співпрацював із його адміністрацією, вийшла на новий рівень. Маск публічно звинуватив главу держави у причетності до справи Джеффрі Епштейна, заявивши, що саме через це адміністрація не розсекречує всі документи, пов’язані з діяльністю скандального фінансиста.

"Телеграф" зібрав наявну інформацію про так звані "списки Епштейна".

Що таке "списки Епштейна" та звідки вони взялись?

"Списки Епштейна" – це не один документ, а сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Під час численних судових процесів – проти самого Епштейна, його оточення та спільниці Гіслейн Максвелл – були розсекречені:

судові матеріали;

свідчення потерпілих;

перелік пасажирів приватного літака Епштейна (відомий як "Lolita Express");

контактні книги;

внутрішні документи ФБР;

розслідування, проведені медіа.

Остання велика хвиля розсекречення відбулася 3 січня 2024 року. Суддя Лоретта Преска розпорядилася оприлюднити майже тисячу сторінок, які містять імена близько 200 осіб, що фігурують у справах, пов’язаних з Епштейном. Новий блок відкритих документів є частиною позову Вірджинії Джуффре, поданого у 2015 році, в якому вона стверджує, що в 17 років її переманили з клубу Mar-a-Lago, який належить Трампу, на роботу до Епштейна, де її змушували до сексу з політиками, бізнесменами та іншими впливовими особами.

Крім тверджень Джуффре, у нових документах також є свідчення іншої потерпілої – Йоханни Сьоберг. Вона розповідала, зокрема, як британський принц Ендрю, за її словами, жартома торкався її грудей під час фотографування, а також про випадки, коли Епштейн змушував її робити "сексуальний масаж".

Що відомо про острів Епштейна – Little St James?

За даними розслідувань, саме цей острів став епіцентром міжнародної торгівлі людьми. Прокуратура Віргінських островів назвала його "ідеальним притулком" для злочинної діяльності. Епштейн придбав острів у 1998 році і згодом перетворив його на розкішну власність, повну вілл, альтанок, штучних лагун, вертолітного майданчика та навіть "храму" – блакитно-білої будівлі, яка стала причиною виникнення великої кількості конспіративних теорій.

Як повідомляли очевидці, зокрема колишні керівники острова, Епштейн постійно оточував себе молодими дівчатами, часто неповнолітніми. Вони прибували на острів на яхтах або гелікоптерах. Гості – серед них люди з відомими прізвищами – отримували всі привілеї.

Хто згаданий у документах?

У цих списках дійсно фігурують імена десятків відомих людей – від голлівудських зірок до колишніх світових лідерів. Серед них, згідно з відкритими даними були:

експрезидент США Білл Клінтон та чинний очільник країни Дональд Трамп;

британський принц Ендрю, герцог Йоркський;

Білл Гейтс;

Девід Коперфілд;

Стівен Гокінг;

Майкл Джексон;

Жан-Люк Брюнель (французький модельний агент, який пізніше наклав на себе руки в в’язниці);

Наомі Кемпбелл;

Алек Болдвін;

Мік Джаггер;

Івана та Іванка Трамп та інші.

Однак участь у контактах з Епштейном не означає участі в злочинах. Відповідно до позиції суду та органів юстиції США, усі обвинувачення мають ґрунтуватися виключно на перевірених доказах.

Ім’я Дональда Трампа дійсно неодноразово згадувалося у зв’язку з Епштейном. У 1990-х та 2000-х вони були знайомі і фотографувалися разом на світських заходах. Сам Трамп визнавав, що "знає Джеффрі давно" і описував його як "чудового хлопця", який "любить красивих жінок, багато з яких молодші". Водночас згідно з матеріалами розслідування, у 2004 році між ними стався конфлікт, і Трамп, за словами його оточення, заборонив Епштейну відвідувати клуб Mar-a-Lago.

Конспірологія

Смерть Епштейна в тюремній камері у 2019 році хоч і була офіційно визнана самогубством, все ж викликала хвилю припущень про можливе приховування свідків чи доказів. Низка американських високопосадовців та журналістів вимагали прозорого розслідування, однак федеральні органи підстав для перегляду офіційної версії не знайшли. Багато хто вважає, що Епштейн збирав компромат на своїх гостей – у його маєтках знайшли приховані камери, фото і відеоархіви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп упродовж другого терміну продовжує користуватися особистим iPhone, попри застереження розвідки та зростаючі кіберзагрози з боку Китаю. Така звичка зумовлена глибокою недовірою до співробітників Білого дому та переконанням у впливі так званого "глибинного уряду" — тіньової структури з чиновників і силовиків, яка, на його думку, контролює державу незалежно від обраного керівництва.