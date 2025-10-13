"Грибна камасутра" повеселила українців (відео)

В українських лісах зараз чимало грибів, деякі екземпляри вражають розмірами чи формою

Українець знайшов дуже дивний гриб, декого його форма наштовхнула на фривольні думки. Триває грибний сезон й грибники активно демонструють свої знахідки.

Користувач з ніком "Вільний фермер" опублікував у TikTok відео гриба, що був знайдений під стволом дерева, що впало. Гриб, ймовірно білий (боровик), — "двоповерховий", з його капелюшка росте ще один гриб.

В мережі дивуються та жартують

Форма гриба декого наштовхнула на фривольні думки

Під публікацією незвичайного гриба чимало коментарів, багато хто пише, що теж знаходили подібні. Проте у декого гриб викликав еротичні асоціації. Ось деякі з кумедних коментарів:

Якась камасутра грибів

Що за інцест

Кунілiнгус

То розвідка, вийшли подивитись, чи не йдуть грибники с ножами, а тут ви тиц

Ти мені вже на голову сів

Чому гриби можуть рости один з одного

Гриби нерідко ростуть один на одному

Це досить поширене явище: гриб на грибі може виростати через повторне плодоношення міцелію (грибниці). Він може бути настільки продуктивним, що в дуже сприятливих умовах продукує нове плодове тіло (менший гриб) прямо біля основи або навіть на капелюшку більш дорослого гриба. Крім того, іноді така конфігурація може бути наслідком мутації або аномалії.

