Як солодка вата на голові: у мережі висміяли бліде обличчя та нову зачіску Трампа (фото)
У мережі з’явилися фото президента США з новим укладанням волосся
Дональд Трамп — вже другу каденцію президент США. Він має власний стиль, який вирізняє його серед інших світових лідерів. Часто причиною обговорень у мережі стає зачіска політика. Так, нещодавно увагу користувачів мережі привернула нова укладка Трампа.
У четвер, 6 листопада, президент США приймав гостей, пише Irish Star. Під час вечері з лідерами країн Центральної Азії у Східній залі Білого дому Дональд Трамп з’явився з новим укладанням. У мережі відразу почали бурхливо обговорбвати зачіску політика, оскільки вона помітно відрізняється від його попередніх укладок.
Справа в тому, що на нових фото лідер США позував із сивим волоссям, яке було по-іншому зачесане. Якщо зазвичай його шевелюра піднімалася вгору, то тепер пасма ніби зачевані набік. Виглядало це справді незвично.
Як зазначили користувачі мережі, на свіжих фото Трамп був схожий на кіношного персонажа Ейса Вентуру. Також деякі пожартували, що волосся президента нагадує солодку вату на голові і робить його обличчя буквально квадратним.
- У Трампа зараз зачіска у стилі Ейса Вентури
- Це не пов’язано з програмою SNAP, але берет Трампа, схожий на цукрову вату, справді робить його голову квадратною
- Я вперше бачу Трампа блідим, а не помаранчевим
- Дивлюся, як президент Трамп відповідає на запитання преси. Йому потрібна стрижка. Невже вони ніколи не перевіряють його зачіску?
