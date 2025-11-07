Як солодка вата на голові: у мережі висміяли бліде обличчя та нову зачіску Трампа (фото)

У мережі з’явилися фото президента США з новим укладанням волосся

Дональд Трамп — вже другу каденцію президент США. Він має власний стиль, який вирізняє його серед інших світових лідерів. Часто причиною обговорень у мережі стає зачіска політика. Так, нещодавно увагу користувачів мережі привернула нова укладка Трампа.

У четвер, 6 листопада, президент США приймав гостей, пише Irish Star. Під час вечері з лідерами країн Центральної Азії у Східній залі Білого дому Дональд Трамп з’явився з новим укладанням. У мережі відразу почали бурхливо обговорбвати зачіску політика, оскільки вона помітно відрізняється від його попередніх укладок.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Справа в тому, що на нових фото лідер США позував із сивим волоссям, яке було по-іншому зачесане. Якщо зазвичай його шевелюра піднімалася вгору, то тепер пасма ніби зачевані набік. Виглядало це справді незвично.

Фото: Getty Images

Як зазначили користувачі мережі, на свіжих фото Трамп був схожий на кіношного персонажа Ейса Вентуру. Також деякі пожартували, що волосся президента нагадує солодку вату на голові і робить його обличчя буквально квадратним.

У Трампа зараз зачіска у стилі Ейса Вентури

Це не пов’язано з програмою SNAP, але берет Трампа, схожий на цукрову вату, справді робить його голову квадратною

Я вперше бачу Трампа блідим, а не помаранчевим

Дивлюся, як президент Трамп відповідає на запитання преси. Йому потрібна стрижка. Невже вони ніколи не перевіряють його зачіску?

Фото: Getty Images

