Ніколи не кажіть "нічого страшного" — українською є точніший вислів, і не один

Варіант, який є у словнику, але ми ним не користуємося

Українська мова має чимало висловів, які звучать набагато природніше, ніж ті, що ми звикли використовувати щодня. Часто ми повторюємо слова автоматично і навіть не замислюємося, що це калька з росіської і що є точніші українські варіанти.

Так сталося і з фразою "нічого страшного", яку чують у будь-якій розмові. "Телеграф" розповідає, як сказати українською точніше.

Українською можна передати цю думку значно простіше. У тлумачних словниках замість "нічого страшного" подають природний вислів "не біда". Він означає, що ситуація не є серйозною і не варта хвилювання. Це коротка й жива форма, яка легко вплітається в розмову й не містить калькованих конструкцій.

Варто уточнити, що вислів "нічого страшного" сам по собі не є помилковим. Українською так справді можна сказати, але звучання цієї фрази часто сприймають як кальку, бо вона повністю повторює російську конструкцію. Тому у багатьох випадках є цікавіші та природніші варіанти.

Залежно від ситуації, можна використовувати й інші варіанти. "Не хвилюйтеся" підходить, коли хочете заспокоїти людину. "Усе гаразд" означає, що справи йдуть добре, все як має бути. Проте саме "не біда" є найближчим за значенням і звучить найбільш українською.

Ще кілька синонімів до словосполучення "нічого страшного"

Цікаво, що "не біда" побутує в українській мові віками. Цей вислів можна знайти в класичній літературі, народних піснях і приказках. Він органічно вписується в наш мовний код і відображає український менталітет — здатність не драматизувати дрібниці й зберігати оптимізм.

Повернення до таких природних форм — це не просто мовна норма, а спосіб відчути глибину рідної мови. Кожне слово має свою історію, свій відтінок значення. Коли ми обираємо українські вислови, ми не лише правильно говоримо — ми зберігаємо живу традицію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про слово, яке росіяни не зможуть ані вимовити, ані перекласти. Їм воно зовсім незнайоме.