Не кажіть "я приймаю рішення" — українською це звучить інакше

Мовна калька міцно засіла в лексиконі

"Я прийняв рішення" – звучить солідно, діловито, але… неправильно. Принаймні українською. Ця фраза настільки звична, що мало хто замислюється про її походження.

А походить вона прямісінько з російської мови, де говорять "принимать решение". "Телеграф" розповідає, як позбутися цієї помилки раз і назавжди.

За Словником української мови, дієслово "приймати" має кілька конкретних значень. Воно означає "брати" (приймати гроші), "одержувати" (приймати подарунки), "зараховувати" (приймати до школи), "давати притулок" (приймати гостей) або "забирати" (прийняти посуд зі столу).

А от конструкція "приймати рішення" вважається калькою з російського "принимать решение". У більшості випадків її краще уникати.

Замість російського "принимать решение" треба говорити "вирішувати" або "ухвалювати рішення". Це не просто данина моді чи мовному пуризму – так дійсно правильно за нормами української мови.

Аналогічно помиляються, коли кажуть "приймати участь" (правильно – брати участь), "приймати до уваги" (брати до уваги), "приймати форму" (набувати форми) чи "приймати закон" (ухвалювати закон).

Зображення - редакторки Ольги Васильєвої

Письменник Сергій Осока жартома застерігав: "Приймають пологи та склотару. Тож варто лише раз ужити оце кляте "приймають" не в тому значенні – і наступної весни не розцвіте одна вишня! Хочете ягід – говоріть правильно!"

Ця помилка настільки поширена, що багато людей навіть не здогадуються про неї. Проте варто запам'ятати прості правила – і ваша мова стане чистішою та правильнішою.

