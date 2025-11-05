Як заробити на городі? Розповідаємо про 3 найвигідніші ягоди

На городі можна не тільки виростити смачні та корисні вітаміни для всієї родини, але й заробити додаткові гроші, зовсім не зайві. Пояснюємо, які ягідні культури варто посадити, щоби отримати прибуток.

Ягоди люблять усі, адже це не лише смачно, а й дуже корисно. Тому найчастіше якісний продукт досить просто продати, особливо на ринку цінується своє, домашнє, без хімії. Садівники-дачники знають, що треба посадити, щоб потім на цьому заробити. Розповімо про це своїм читачам і ми.

Полуниця

Полуниця – цариця ринку з кінця травня. Діти та дорослі люблять цю ягоду, купують по кілька кілограм, а мами та бабусі намагаються запастися нею на зиму і готують варення, джем, узвари.

Найдоступніший за ціною посадковий матеріал — так звана копанка, коли і розплідники, і приватні домовласники копають свіжі молоді кущики полуниці та виставляють на продаж. Фактично, копанка на жовтень 2025 року обійдеться по 3-5 гривень за один саджанець, залежно від сорту та обсягу купівлі. З одного куща в середньому вже наступного року ви зберете 0.5 кг ягоди, на другий рік урожай може досягати 1 кілограма і більше. Підрахувати прибуток легко.

Малина

Малина також садиться восени, і перший урожай теж буде вже наступного року. На тлі тенденцій глобального потепління ця культура потребує особливого догляду та уваги, адже у багатьох вона пропадає через недостатній полив та відсутність обробки від шкідників. Але саме тому малина значно зросла в ціні та стабільно залишається не найдешевшою ягодою.

Важливо знати:

не обов’язково купувати сорти-новинки малини. Це дорого, і не завжди виправдано.

Посадка малини – вигідна інвестиція в майбутнє

Найдешевші саджанці малини коштують близько 20-40 гривень. Тут велику роль грає сорт, докладніше про сорти малини ми поговоримо трохи згодом. Урожайність одного куща малини становить 3-8 кг за сезон, а така велика різниця пояснюється великою залежністю культури від догляду та умов вирощування. Тим не менш, вирощувати малину завжди вигідно, навіть якщо ви тільки забезпечите свою сім’ю на зиму малиновим варенням та вином.

Виноград

Так, виноград дає віддачу тільки на 3-4 рік після посадки, зате потім він росте і плодоносить протягом 15-20 років, тоді як малину та полуницю потрібно пересаджувати та оновлювати кожні 3-4 роки. Тому вирощувати виноград дуже доцільно. Це і ягода, і родзинки, і вино, і, звичайно, додатковий дохід від продажу свіжої продукції.

Саджанець винограду надійних перевірених сортів коштує близько 100 гривень, що відповідає вартості 1 кілограм ягід винограду. Вже через 3-4 роки його врожай становитиме 5-10 кг, потім у середньому по 15-20 кг із куща. Підрахуйте і переконайтеся: це вигідно, не кажучи про те, що виноградарство — просто цікаве заняття.

Виноград — це просто "золото" серед ягідних культур)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 5 сортів винограду було визнано найкращими в Україні на думку наших покупців у 2025 році.