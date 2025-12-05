Рус

На смородині не буде попелиці, якщо поруч посадити цю яскраву квітку

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Червона смородина
Червона смородина. Фото pexels.com

На вашій ділянці багато попелиці? Ці дрібні комахи буквально висмоктують сік та сили у ваших кущів та рослин, часом не залишаючи шансів на відновлення

Попелиця може зіпсувати найкращий урожай, від цієї комахи страждають багато ягідних та городніх культур. Але є спосіб захисту без застосування небезпечних хімікатів.

Важливо: Листя смородини, що страждають під натиском попелиці, скручуються, деформуються, жовтіють і засихають. Стебла покриваються липким нальотом, виникає небезпека спалаху грибкових хвороб, а самі кущі не можуть давати повноцінного врожаю, ризикуючи загинути.

Багато садівників відразу хапаються за інсектициди, намагаючись розв'язати проблему за допомогою хімікатів. Але це не екологічно і може бути шкідливим для домашніх тварин і навіть для вас самих.

Найпростіший спосіб боротьби з попелицями — посадити в безпосередній близькості від смородини таку поширену і відому всім квітку як чорнобривці (тагетес, бархатці).

Чорнобривці
Чорнобривці

Користь від чорнобривців на городі:

  • Різкий запах відлякує попелицю та деяких інших шкідливих комах.
  • Чорнобривці виділяють леткі речовини, які мають бактерицидний ефект.
  • Коріння чорнобривців покращують структуру ґрунту, а також виділяють у ґрунт речовини, що відлякують нематоду.
  • Це просто гарно!

Як раніше повідомляв "Телеграф", перед морозами підготувати півонії та подбати про хризантеми в саду. Тоді наступного сезону вони порадують цвітінням.

Теги:
#Попелиця #Смородина #Сад #Город