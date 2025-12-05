На смородині не буде попелиці, якщо поруч посадити цю яскраву квітку

На вашій ділянці багато попелиці? Ці дрібні комахи буквально висмоктують сік та сили у ваших кущів та рослин, часом не залишаючи шансів на відновлення

Попелиця може зіпсувати найкращий урожай, від цієї комахи страждають багато ягідних та городніх культур. Але є спосіб захисту без застосування небезпечних хімікатів.

Важливо: Листя смородини, що страждають під натиском попелиці, скручуються, деформуються, жовтіють і засихають. Стебла покриваються липким нальотом, виникає небезпека спалаху грибкових хвороб, а самі кущі не можуть давати повноцінного врожаю, ризикуючи загинути.

Багато садівників відразу хапаються за інсектициди, намагаючись розв'язати проблему за допомогою хімікатів. Але це не екологічно і може бути шкідливим для домашніх тварин і навіть для вас самих.

Найпростіший спосіб боротьби з попелицями — посадити в безпосередній близькості від смородини таку поширену і відому всім квітку як чорнобривці (тагетес, бархатці).

Чорнобривці

Користь від чорнобривців на городі:

Різкий запах відлякує попелицю та деяких інших шкідливих комах.

та деяких інших шкідливих комах. Чорнобривці виділяють леткі речовини, які мають бактерицидний ефект .

. Коріння чорнобривців покращують структуру ґрунту , а також виділяють у ґрунт речовини, що відлякують нематоду.

, а також виділяють у ґрунт речовини, що відлякують нематоду. Це просто гарно!

