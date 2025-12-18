Бачив палаци та першу трамвайну лінію: які назви мав бульвар, який з'єднує центр Одеси (фото)

За все своє "життя" вона носила п'ять різних імен

Французький бульвар відомий не лише як одна з головних вулиць Одеси, а й своїми численними перейменуваннями. За століття він змінював назви кілька разів, і кожна з них відображала важливі історичні події та зміни у місті.

Він з’єднує історичний центр міста з районами Малий Фонтан і Аркадія. Бульвар відомий не лише своїм розташуванням біля моря, а й важливими установами, які працюють тут і сьогодні. Детальніше про його колишні назви та невелику історію розповів "Телеграф".

Як Хуторська дорога в Одесі стала Французьким бульваром

Загальний вигляд бульвару

Вулиця існує на планах Одеси з 1814 року. Спочатку вона мала назву Хуторська дорога, пізніше — Малофонтанська та Малоаркадіївська, відповідно до місцевостей Малий Фонтан і Аркадія. Довгий час дорога залишалася незамощеною, мала нерівну ширину та численні повороти.

У XIX столітті ця місцевість стала престижною для проживання. Тут будували палаци та великі будинки заможні мешканці Одеси: промисловці, банкіри, власники пароплавів і купці. Серед них були відомі підприємці, міські голови та землевласники. Будівлі проєктували як місцеві, так і знані архітектори того часу.

У 1820 році на цій території французький ботанік Карл Десмет заснував ботанічний сад. Там вирощували екзотичні рослини, а також проводили масові заходи, бали, спортивні ігри та кінні перегони. На початку XIX століття ця зона була місцем відпочинку та дозвілля для містян.

У другій половині XIX століття вздовж дороги почали з’являтися промислові підприємства. Тут працювали цегельні, хімічні, меблеві фабрики, заводи з виробництва фарб, напоїв і гірчиці. Саме тоді вулиця поступово змінювала свій вигляд і призначення.

Наприкінці XIX століття міський інженер Василь Зуєв розпочав реконструкцію дороги. З’явилися тротуари, бруківка та підготовка для електричного трамвая. Частину землі під розширення дороги власники віддавали добровільно, але деякі відмовилися, через що бульвар і нині має декілька вулиць.

У 1902 році вулицю офіційно перейменували на Французький бульвар. Це рішення ухвалили після політичних подій між Російською імперією та Францією. Невдовзі тут запустили одну з перших трамвайних ліній Одеси, яка сполучала центр міста з Аркадією.

Після революційних подій і громадянської війни маєтки колишніх власників зникли або були переобладнані. На їхньому місці з’явилися санаторії та заклади відпочинку. У радянський період бульвар мав назву Пролетарський, але згодом історичну назву повернули.

У 1938 році на Французькому бульварі відкрили Інститут експериментальної офтальмології, який нині носить ім’я Володимира Філатова. Поруч зберігся храм святих мучеників Адріана та Наталії, який діє й сьогодні.

Будівля інституту очних хвороб

Церква Адріана і Наталії

