Забракло грошей? Як в Одесі з'явився будинок з "однією стіною" (фото)

Звели будинок ще у 19 столітті

В Україні є чимало унікальних будівель, до яких відноситься і будинок-стіна в Одесі. Його будували без феєричного задуму, але зараз він привертає увагу тисячі туристів.

"Телеграф" розповість, що відомо про будинок-стіну в Одесі. Зауважимо, що ця будівля має кілька назв: "плаский будинок", "будинок з однією стіною", "відьмин дім", "картковий будинок", "дім тіней".

Побудували будинок-стіну в Одесі наприкінці 1880-х років. Тоді цю будівлю називали будинком Г. Рафаловича. Архітектором, за одними даними, є Д. Клімовим, а за іншими – Д. Тележинським. На перший погляд, ця будівля може здатись досить звичайною. Адже має старі красиві ковані балкони, оригінальні карнизи і ліпнину на стінах. Дехто навіть може припустити, що цей будинок схожий на інші будівлі в Одесі.

Будинок-стіна в Одесі

Однак якщо відійти трохи в сторону і поглянути на нього під певним кутом, будинок набуває іншої форми. Він буквально здається пласким, ніби складається всього з однієї фасадної стіни. Але насправді, такий ефект забезпечують стіни, які побудовані під дуже гострим кутом, завдяки чому виникає оптична ілюзія.

Зауважимо, чимало істориків вважають, що спочатку будинок не будували з метою створити архітектурну загадку. За однією з версій плоский будинок з'явися через те, що для будівництва забракло грошей, або під забудову дали мало землі, тому будівельники схитрували і зробили дім трикутним.

Як зараз виглядає будинок-стіна в Одесі

Будинок-стіна в Одесі

Наразі будинок-стіна в Одесі один з найвідоміших. До того ж в середині були збережені старовинні інтер’єри: мармурові сходи, витончена ліпнина на стелях, ковані поруччя.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка історія стоїть за колись найдорожчим будинком Вінниці.