Прості, але дуже красиві: короткі колядки для малечі, які легко вчаться

Діти колядують у школах, садочках, для сусідів і родичів — і цим підтримують традицію, яка в Україні передається з покоління в покоління

Колядки — це перше знайомство дітей із Різдвом. Саме з коротких і зрозумілих текстів у них починається справжнє свято. В українській традиції колядування — це не просто спів, а спосіб передати різдвяну звістку й побажати добра.

Традиційно колядують, ходячи від хати до хати, співають колядки, вітають господарів і бажають миру, здоров’я та достатку. Колядки для малечі повинні бути простими, мелодійними і звучати красиво.

Красиві і короткі колядки для дітей

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Колядин-дин,

я бабусю, один.

Винеси мені пиріжечок

та положи у мішечок

З руками, з ногами,

щоб бігав за нами.

***

Я дівчина маленька,

В мене платтячко рябеньке.

Я ще не знаю, ні аз, ні буки,

Дайте мені червінчика в руки.

Будьте з празником здорові!

***

Зараз хочу привітати

Вас усіх з веселим святом,

Я вам хочу побажати,

Щоб добро прийшло до хати,

Щоби жити і радіти,

Щоб росли здорові діти,

Щоби сонечко веселе

Вашу тішило оселю!

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

