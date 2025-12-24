Прості, але дуже красиві: короткі колядки для малечі, які легко вчаться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Діти колядують у школах, садочках, для сусідів і родичів — і цим підтримують традицію, яка в Україні передається з покоління в покоління
Колядки — це перше знайомство дітей із Різдвом. Саме з коротких і зрозумілих текстів у них починається справжнє свято. В українській традиції колядування — це не просто спів, а спосіб передати різдвяну звістку й побажати добра.
Традиційно колядують, ходячи від хати до хати, співають колядки, вітають господарів і бажають миру, здоров’я та достатку. Колядки для малечі повинні бути простими, мелодійними і звучати красиво.
Красиві і короткі колядки для дітей
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку — не така.
Дай, хазяїн, п’ятака!
Як не даси п’ятака,
Я вола — за рога,
А кобилу — за чуприну
Та й поведу на тічок.
А з тічка — в кабачок
Да проп’ю за п’ятачок!
***
Колядин-дин,
я бабусю, один.
Винеси мені пиріжечок
та положи у мішечок
З руками, з ногами,
щоб бігав за нами.
***
Я дівчина маленька,
В мене платтячко рябеньке.
Я ще не знаю, ні аз, ні буки,
Дайте мені червінчика в руки.
Будьте з празником здорові!
***
Зараз хочу привітати
Вас усіх з веселим святом,
Я вам хочу побажати,
Щоб добро прийшло до хати,
Щоби жити і радіти,
Щоб росли здорові діти,
Щоби сонечко веселе
Вашу тішило оселю!
***
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.
Раніше "Телеграф" розповідав про колядку "На Різдво Христове ангеол прилетів". Ми підготували для вас текст і відео з виконанням.