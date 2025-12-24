Рус

Найщиріші віншування на Різдво 25 грудня: красиві тексти для дорослих і дітей, відео

Тетяна Кармазіна
Віншування на Різдво 2025
Віншування на Різдво 2025. Фото Pinterest

Різдвяні віншування для великих та маленьких

Уже зовсім незабаром українці відзначатимуть одне з найсвітліших свят — Різдво Христове, яке за новоюліанським календарем щороку припадає на 25 грудня. У цей день люди традиційно колядують, вітають одне одного та бажають рідним, друзям і сусідам миру, добробуту й щастя.

Різдвяні пісні наповнені теплими віншуваннями, які важливо знати й пам’ятати як дорослим, так і дітям. "Телеграф" підготував добірку віршованих різдвяних привітань, які варто вивчити напередодні свята, щоб гідно привітати близьких і створити справжню святкову атмосферу.

Віншування на Різдво 2025 — короткі тексти

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя вам, веселих свят, миру і кохання!

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі й в справах усіх!

***

Різдвяна зірка в небі сяє,

Всю Україну оберігає.

Нехай земля квітне добром і миром,

Життя буде світлим, щасливим, щирим!

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,

Пригорни до себе нині українські діти.

Щоби були добрі, щоби були щасні,

І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.

Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,

Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.

***

Зірочка з неба світло кидає.

Христос-дитятко нині рождаєсь.

Світи весело Христу й Марії,

Кріпи у серці віру й надію.

Хай ця зірничка в Різдвяні свята

Несе все щастя до вашої хати,

Здоров'я, втіхи, пошани світу,

Багатства й долі на многії літа.

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся Рождає!

Віншування на Різдво 2025 — довгі тексти

Гей ти, славний господарю,

Виходь до нас з хати,

Бо прийшли колядники

Тебе добром повіншувати.

Дай Вам, Боже, господарю,

І вам, господине,

Щоб ви мали грошей повно,

Ще й повнії скрині.

Дай Вам, Боже, господарю,

Повно жита і пшениці,

І худібки, і пашниці.

Дай Вам, Боже, господарю,

В Вашій хаті добра много,

Добра много, добра всього.

Діточок (внучат) діждати,

Виховати, оженити

І нас в гості запросити.

Та не гайся, добродію,

Даруй нас, чим доробився.

Бо на нашій Україні

Христос народився!

Бажаєм вам веселих свят

І всій вашій родині,

Нехай радість запанує

В вашім домі нині.

Хай добробут прибува вам кожну мить,

Хай ніколи голова в Вас не болить.

Хай вам хліб і білий цукор на столі,

Хай вам радісні дороги — по землі.

Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.

Хай гостей вам щонеділі — повен двір.

Хай надіями вас манить далина,

Хай вас щастя і здоров’я не мина.

Хай пташки вам прилітають щовесни,

Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.

Хай співаються пісні вам голосні,

Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.

Хай різдвяна коляда вас звеселяє.

Веселіться усі разом. Христос ся рождає!

Віншую вам нині,

Господарю й господині,

І старому, і малому, –

Всьому люду земному.

Дай вам Боже в цій господі

Жити в радості і згоді.

Щоб родилося на ниві,

Діти щоб росли щасливі:

Що синочок – місяць ясний,

А що дочка – зірка красна.

Буде хай різдвяна хата

Світла, щедра і багата.

Пахне сіном хай в оборі,

Всяке збіжжя у коморі.

Хай минає хату злоба,

Водиться нехай худоба.

Щоб весело святкувалось,

Куті з медом скуштувалось,

У віншівках, у дотепах,

З колядою і з вертепом.

Щоб добро жило в родині

І у нашій Україні.

Хай бажання це здійсняється

Христос рождається!

В українців існує безліч чудових традицій, що супроводжують різдвяно-новорічні свята. Раніше ми публікували короткі віншування на Коляду 2025.

